  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Malaga
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach

Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach

Malaga, Hiszpania
od
$6,22M
;
32
Zostawić wniosek
ID: 33194
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Malaga-Costa del Sol
  • Miasto
    Malaga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach

Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sceną artystyczną i spokojnym śródziemnomorskim stylem życia, który przyciąga turystów przez cały rok.

Kompleks jest dobrze skomunikowany z centrum Malagi. Znajduje się 4 km od portu w Maladze, spacerem wzdłuż promenady, mniej niż 4 km od głównej stacji kolejowej i 5 km od międzynarodowego lotniska. Ten nowoczesny kompleks położony jest w prestiżowej części Malagi, oferującej obiekty sportowe, szpitale, szkoły, restauracje, uniwersytety oraz strefy sportów na świeżym powietrzu z idyllicznym południowym klimatem. Dodatkowo w tej okolicy znajdują się tereny zielone i miejsca do wypoczynku.

Apartamenty na sprzedaż w Maladze, Hiszpania, oferują nową koncepcję zabudowy mieszkaniowej przy plaży w Maladze. Mają pionowy układ na kilku piętrach, które otwierają się na zewnątrz i oferują spektakularne panoramiczne widoki. Kompleks dysponuje udogodnieniami dostosowanymi do wszystkich stylów życia, takimi jak tereny zielone, basen infinity wewnętrzny i zewnętrzny, siłownia, klub społeczny, sauna i spa, solarium, pokój coworkingowy oraz plac zabaw dla dzieci.

Kompleks oferuje system mieszkalny składający się z mieszkań 1-4-pokojowych, duplexów oraz penthouse'ów, które obejmują basen na dachu oraz designerski basen infinity. Wszystkie mieszkania mają duże tarasy z widokiem na morze i system aerotermalny do klimatyzacji, który jest ekologicznym i przyjaznym dla środowiska źródłem energii.


AGP-00951

Lokalizacja na mapie

Malaga, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Villajoyosa, Hiszpania
od
$351,566
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
od
$312,832
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Casares, Hiszpania
od
$678,493
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Fuengirola, Hiszpania
od
$880,540
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
od
$170,777
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$6,22M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$321,327
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 83–116 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Dla tych, którzy szukają prywatności lub enklawy spokoju, luksusowe apartamenty Euromarina — idealna opcja. Dzięki uprzywilejowanej lokalizacji na najbardziej olśniewającym wybrzeżu Hiszpanii, te nieruchomości oferują nie tylko dom, ale zaproszenie do pełni życia. Costa Cálida i Costa Blanc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
83.0 – 90.0
348,917 – 368,889
Mieszkanie 3 pokoi
116.0
496,943
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$312,672
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$402,396
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Domy z Widokiem na Pole Golfowe o Ocenie Efektywności Energetycznej "A" w Prestiżowej Okolicy Mijas Ten nowy projekt znajduje się w Mijas, jednej z najbardziej pożądanych gmin na Costa del Sol. Region oferuje różnorodną mieszankę tradycyjnej hiszpańskiej kultury, nowoczesnych udogodnień oraz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje