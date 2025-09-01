  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$469,714
;
30
ID: 27688
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Pilar de la Horadada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada

Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożądanych miejscowości wypoczynkowych południowego wybrzeża Costa Blanca. Lokalizacja ta łączy śródziemnomorski urok z dostępem do wszystkich niezbędnych udogodnień, oferując jednocześnie relaksującą atmosferę i tętniące życiem otoczenie.

Z apartamentów w Pilar de la Horadada łatwo można dotrzeć do wielu kluczowych miejsc: plaża Playa Higuericas 0,4 km, lokalne restauracje i sklepy 0,5 km, centrum Torre de la Horadada 1,2 km, Pilar de la Horadada 3,5 km, pole golfowe Lo Romero 7,4 km, centrum handlowe Zenia Boulevard 11,2 km, San Pedro del Pinatar 12,1 km, plaże Mar Menor 12,8 km, Torrevieja 18,5 km, Cartagena 35,2 km, lotnisko w Murcji 40,5 km, miasto Murcja 52,3 km, lotnisko w Alicante 74,9 km.

Ogrodzony kompleks składa się ze starannie zaprojektowanych budynków rozmieszczonych w sześciu etapach, oferujących mieszankę bloków dwupiętrowych i trzypiętrowych. Mieszkańcy mają dostęp do bezpiecznego i prywatnego otoczenia z zadbanymi ogrodami, basenami krytymi i odkrytymi, w pełni wyposażoną siłownią, strefą wellness & spa oraz przestrzeniami społecznymi do wypoczynku i spotkań.

Każdy apartament oferuje nowoczesny, otwarty układ pomieszczeń łączący kuchnię, jadalnię i salon. Wnętrza obejmują trzy przestronne sypialnie z wbudowanymi szafami oraz dwie nowoczesne łazienki, w tym jedną prywatną (en-suite). Do wyboru są mieszkania na parterze z prywatnym ogrodem, na piętrze z dużymi balkonami lub na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu i widokiem na morze. Każde mieszkanie posiada prywatne miejsce parkingowe oraz komórkę lokatorską.


ALC-01090

Lokalizacja na mapie

Pilar de la Horadada, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Realting.com
