Mieszkanie w nowym budynku Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada

Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada

Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna okolica oferuje szeroki wybór restauracji, sklepów i usług, co czyni ją idealnym miejscem zarówno do zamieszkania na stałe, jak i na wakacje.

Apartamenty na sprzedaż w Ciudad Quesada są doskonale zlokalizowane, oferując wygodę i łatwy dostęp do rekreacji. Supermarkety, restauracje i sklepy znajdują się zaledwie 400 metrów od inwestycji, a tętniące życiem centrum Quesady tylko 1,2 km. Najbliższe pole golfowe, La Marquesa Golf, oddalone jest o 3,1 km, a La Finca Golf o 9,5 km. Piaszczyste plaże Guardamar del Segura znajdują się w odległości 8,5 km, a malownicze wybrzeże Torrevieja 12,3 km. Miasta Torrevieja i Orihuela znajdują się odpowiednio w odległości 12,5 km i 24,2 km od kompleksu. Lotnisko w Alicante znajduje się w odległości 39,7 km, a lotnisko w Murcji 63,8 km.

Kompleks mieszkalny składa się z 84 nowoczesnych apartamentów, z opcją mieszkań na parterze z prywatnym ogrodem lub na najwyższym piętrze z przestronnym solarium. Osiedle zamknięte zostało zaprojektowane z myślą o relaksie i integracji mieszkańców. Znajdziemy tu pięknie zagospodarowane tereny zielone, ścieżki spacerowe oraz duży wspólny basen w centralnej części inwestycji.

Każdy apartament został starannie zaprojektowany z otwartą przestrzenią dzienną, która łączy w sobie w pełni wyposażoną kuchnię oraz jasny salon. Mieszkania sprzedawane są z pełnym umeblowaniem, zawierają wysokiej klasy sprzęt AGD, klimatyzację, elektryczne rolety oraz energooszczędny system aerotermiczny do podgrzewania wody. Łazienki wyposażone są w ogrzewanie podłogowe dla dodatkowego komfortu. Duże tarasy lub prywatne ogrody zapewniają idealne miejsce do życia na świeżym powietrzu. Każda nieruchomość posiada także prywatne miejsce parkingowe.

ALC-01060