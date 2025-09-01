  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Rojales
  4. Mieszkanie w nowym budynku Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada

Mieszkanie w nowym budynku Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada

Rojales, Hiszpania
od
$346,105
;
42
Zostawić wniosek
ID: 27733
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Rojales

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada

Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna okolica oferuje szeroki wybór restauracji, sklepów i usług, co czyni ją idealnym miejscem zarówno do zamieszkania na stałe, jak i na wakacje.

Apartamenty na sprzedaż w Ciudad Quesada są doskonale zlokalizowane, oferując wygodę i łatwy dostęp do rekreacji. Supermarkety, restauracje i sklepy znajdują się zaledwie 400 metrów od inwestycji, a tętniące życiem centrum Quesady tylko 1,2 km. Najbliższe pole golfowe, La Marquesa Golf, oddalone jest o 3,1 km, a La Finca Golf o 9,5 km. Piaszczyste plaże Guardamar del Segura znajdują się w odległości 8,5 km, a malownicze wybrzeże Torrevieja 12,3 km. Miasta Torrevieja i Orihuela znajdują się odpowiednio w odległości 12,5 km i 24,2 km od kompleksu. Lotnisko w Alicante znajduje się w odległości 39,7 km, a lotnisko w Murcji 63,8 km.

Kompleks mieszkalny składa się z 84 nowoczesnych apartamentów, z opcją mieszkań na parterze z prywatnym ogrodem lub na najwyższym piętrze z przestronnym solarium. Osiedle zamknięte zostało zaprojektowane z myślą o relaksie i integracji mieszkańców. Znajdziemy tu pięknie zagospodarowane tereny zielone, ścieżki spacerowe oraz duży wspólny basen w centralnej części inwestycji.

Każdy apartament został starannie zaprojektowany z otwartą przestrzenią dzienną, która łączy w sobie w pełni wyposażoną kuchnię oraz jasny salon. Mieszkania sprzedawane są z pełnym umeblowaniem, zawierają wysokiej klasy sprzęt AGD, klimatyzację, elektryczne rolety oraz energooszczędny system aerotermiczny do podgrzewania wody. Łazienki wyposażone są w ogrzewanie podłogowe dla dodatkowego komfortu. Duże tarasy lub prywatne ogrody zapewniają idealne miejsce do życia na świeżym powietrzu. Każda nieruchomość posiada także prywatne miejsce parkingowe.


ALC-01060

Lokalizacja na mapie

Rojales, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$570,956
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$376,713
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$376,713
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$706,337
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$935,896
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$346,105
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$1,53M
Rok realizacji 2028
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sc…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
la Nucia, Hiszpania
od
$484,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 162–172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowoczesny design i budowa wsi, gdzie można cieszyć się klimatem, słońce przez cały rok, zapierające dech w piersiach widoki na zatoki Benidorm i Albir i prowadzić zdrowy styl życia. Jest to blisko do wszystkich usług i centrum sportowe La Nusia. Wielkość domów i ich konfiguracja sprawiają, …
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$403,789
Rok realizacji 2028
Ekskluzywne Apartamenty z Basenem na Dachu w Zabytkowym Centrum Malagi Zabytkowe centrum Malagi to jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc w południowej Hiszpanii, gdzie tradycja i nowoczesność harmonijnie się łączą. Wąskie uliczki pełne urokliwych kawiarni, autentycznych barów tapas i …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje