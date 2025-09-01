  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Pilar de la Horadada
  4. Mieszkanie w nowym budynku Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada

Mieszkanie w nowym budynku Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$729,881
;
13
Zostawić wniosek
ID: 27628
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Pilar de la Horadada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada

Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele restauracji, barów plażowych, obiektów sportowych i malowniczych promenad, co czyni ją idealnym miejscem zarówno na wakacje, jak i do zamieszkania przez cały rok.

Apartamenty na sprzedaż w Pilar de la Horadada znajdują się zaledwie 250 m od plaży, 300 m od lokalnych restauracji i barów, 800 m od supermarketu, 4 km od centrum miasta Pilar de la Horadada, 9 km od pola golfowego Lo Romero, 14 km od Torrevieja, 45 km od lotniska w Murcji i 74 km od lotniska w Alicante.

Kameralne osiedle obejmuje 24 ekskluzywne apartamenty, zaprojektowane z myślą o komforcie, prywatności i wypoczynku. Do dyspozycji mieszkańców są zadbane ogrody, wspólny basen, recepcja oraz salon klubowy w zamkniętym i bezpiecznym kompleksie położonym tuż przy morzu.

Każdy apartament wyróżnia się nowoczesnym designem z otwartą przestrzenią dzienną, wysokiej jakości wykończeniami i dużym tarasem z panoramicznym widokiem na morze. Lokale są w pełni umeblowane, wyposażone w zabudowaną kuchnię z zintegrowanym sprzętem AGD, klimatyzację, miejsce garażowe oraz komórkę lokatorską. Jasne wnętrza w stylu nadmorskim tworzą relaksującą atmosferę idealną do życia i wypoczynku.


ALC-01117

Lokalizacja na mapie

Pilar de la Horadada, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Iconic
Santa Pola, Hiszpania
od
$353,679
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$542,702
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
od
$170,777
Apartamentowiec Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Butikowym Kompleksie w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$736,945
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$262,315
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$729,881
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$290,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78–79 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkaniowy posiada wspólny basen z terenami zielonymi, strefę spa (siłownia, sauna, jacuzzi) oraz strefę dla dzieci. W zasięgu spaceru rozwinięta infrastruktura: sklepy, centrum handlowe, przychodnia medyczna, apteki, urzędy, banki, szkoła, tereny rekreacyjne, parki i przystanki …
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$794,629
Rok realizacji 2027
Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Hiszpania
od
$397,514
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 80–318 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Finestrat Paradise Resort — to wyjątkowy kompleks mieszkaniowy w Finestrat, obejmujący 66 apartamentów i 14 willi. Ośrodek położony jest w pobliżu plaż Benidormu i otoczony jest infrastrukturą: centrami handlowymi, polami golfowymi i hotelami. Domy zapewniają prywatność dzięki tarasom, ogro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 82.0
494,436 – 570,956
Mieszkanie 3 pokoi
103.0
531,519 – 700,451
Dom
318.0
1,35M
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje