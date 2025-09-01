  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Fuengirola
  4. Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola

Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola

Fuengirola, Hiszpania
od
$818,174
;
37
Zostawić wniosek
ID: 27926
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasteczko
    Fuengirola

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w kompleksie z bogatymi udogodnieniami w prestiżowej lokalizacji w Fuengiroli

Apartamenty znajdują się w Fuengiroli, kurorcie położonym pomiędzy dwoma innymi, znanymi miastami Benalmadena i Mijas. Fuengirola to miejsce wszystkich udogodnień łącznie z barami, centrami sportu, klubami nocnymi i restauracjami.

Apartamenty na sprzedaż w Fuengirola zlokalizowane są na obszarze graniczącym z Benalmadena. Ponadto mieszkania znajdują się zaledwie 15 minut drogi od lotniska Malaga.

Luksusowe apartamenty usytuowane są w kompleksie złożonym z 2- i 3-pokojowych mieszkań. Kompleks, położony na wzgórzu, oferuje niezwykłe widoki na morze. W kompleksie są wspólne ogrody, basen zewnętrzny, klub sportowy z basenami, korty tenisowe oraz SPA z wewnętrznymi podgrzewanymi basenami.
Apartamenty w kompleksie zostały zaprojektowane w oparciu o koncepcję otwartego planu, która maksymalizuje korzyści z naturalnego światła.


AGP-00623

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$357,877
Apartamentowiec Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$700,451
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$1,08M
Zespół mieszkaniowy Halar
Alicante, Hiszpania
od
$338,345
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$368,472
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$818,174
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$465,005
Rok realizacji 2027
Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-do…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$419,093
Rok realizacji 2028
Ekskluzywne Apartamenty z Basenem na Dachu w Zabytkowym Centrum Malagi Zabytkowe centrum Malagi to jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc w południowej Hiszpanii, gdzie tradycja i nowoczesność harmonijnie się łączą. Wąskie uliczki pełne urokliwych kawiarni, autentycznych barów tapas i …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Casares, Hiszpania
od
$540,348
Rok realizacji 2027
Nowe Domy z Solarium i Tarasami w Casares Costa Casares Costa to uroczy nadmorski obszar w gminie Casares, łączący andaluzyjską tradycję ze śródziemnomorskim stylem życia. Znany z piaszczystych plaż, spokojnej atmosfery i naturalnego piękna, region oferuje idealną równowagę między relaksem a…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje