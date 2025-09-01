Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola

Apartamenty w kompleksie z bogatymi udogodnieniami w prestiżowej lokalizacji w Fuengiroli

Apartamenty znajdują się w Fuengiroli, kurorcie położonym pomiędzy dwoma innymi, znanymi miastami Benalmadena i Mijas. Fuengirola to miejsce wszystkich udogodnień łącznie z barami, centrami sportu, klubami nocnymi i restauracjami.

Apartamenty na sprzedaż w Fuengirola zlokalizowane są na obszarze graniczącym z Benalmadena. Ponadto mieszkania znajdują się zaledwie 15 minut drogi od lotniska Malaga.

Luksusowe apartamenty usytuowane są w kompleksie złożonym z 2- i 3-pokojowych mieszkań. Kompleks, położony na wzgórzu, oferuje niezwykłe widoki na morze. W kompleksie są wspólne ogrody, basen zewnętrzny, klub sportowy z basenami, korty tenisowe oraz SPA z wewnętrznymi podgrzewanymi basenami.

Apartamenty w kompleksie zostały zaprojektowane w oparciu o koncepcję otwartego planu, która maksymalizuje korzyści z naturalnego światła.

