Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami

Benahavis, Hiszpania
od
$10,95M
;
30
ID: 27915
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Wioska
    Benahavis

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Wolnostojące wille inspirowane Lamborghini w Benahavis, Costa del Sol

Wille znajdują się w prestiżowej dzielnicy w regionie Costa del Sol, Malaga, Benahavis. Benahavis jest jedną z najbardziej prestiżowych przestrzeni życiowych w Hiszpanii, pomijając cały region Costa del Sol. Benahavis oferuje cudownie łagodny klimat wraz z piaszczystymi plażami i imponującym pięknem natury. Obszar ten oferuje bogaty wybór udogodnień społecznych i obiektów sportowych, w tym światowej jakości pola golfowe. Benahavis oferuje również łatwe podróżowanie międzymiastowe z dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową. Puerto Banus i Marbella są w pobliżu Benahavis.

Wille oferują niepowtarzalny design inspirowany projektem Lamborghini. Zarówno wnętrza, jak i zewnętrzne wille oferują przestronny i elegancki design. Twórca projektu położył dodatkowy nacisk na przestronność i praktyczność willi. Inwestorzy, którzy chcą kupić willę w Benahavis, pokochają ten projekt!

W luksusowym kompleksie mieszkaniowym znajdują się 53 wolnostojące wille. Każda z willi obejmuje ponad 1000 m ² powierzchni. Położenie kompleksu na zboczu wzgórza zapewnia szczęśliwym mieszkańcom wspaniałe widoki. Kompleks mieszkaniowy oferuje całodobową ochronę, basen bez krawędzi i ogrody krajobrazowe.

Wille wyposażone są w okna z podwójnymi szybami, systemy chłodzenia i ogrzewania, kuchnie w zabudowie, spa, saunę, łaźnię parową, teatr domowy i pomieszczenie wielofunkcyjne. Możesz opcjonalnie wykorzystać ten pokój jako siłownię.


AGP-00783

Benahavis, Hiszpania
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Benahavis, Hiszpania
od
$10,95M
