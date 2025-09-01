Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami

Wolnostojące wille inspirowane Lamborghini w Benahavis, Costa del Sol

Wille znajdują się w prestiżowej dzielnicy w regionie Costa del Sol, Malaga, Benahavis. Benahavis jest jedną z najbardziej prestiżowych przestrzeni życiowych w Hiszpanii, pomijając cały region Costa del Sol. Benahavis oferuje cudownie łagodny klimat wraz z piaszczystymi plażami i imponującym pięknem natury. Obszar ten oferuje bogaty wybór udogodnień społecznych i obiektów sportowych, w tym światowej jakości pola golfowe. Benahavis oferuje również łatwe podróżowanie międzymiastowe z dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową. Puerto Banus i Marbella są w pobliżu Benahavis.

Wille oferują niepowtarzalny design inspirowany projektem Lamborghini. Zarówno wnętrza, jak i zewnętrzne wille oferują przestronny i elegancki design. Twórca projektu położył dodatkowy nacisk na przestronność i praktyczność willi. Inwestorzy, którzy chcą kupić willę w Benahavis, pokochają ten projekt!

W luksusowym kompleksie mieszkaniowym znajdują się 53 wolnostojące wille. Każda z willi obejmuje ponad 1000 m ² powierzchni. Położenie kompleksu na zboczu wzgórza zapewnia szczęśliwym mieszkańcom wspaniałe widoki. Kompleks mieszkaniowy oferuje całodobową ochronę, basen bez krawędzi i ogrody krajobrazowe.

Wille wyposażone są w okna z podwójnymi szybami, systemy chłodzenia i ogrzewania, kuchnie w zabudowie, spa, saunę, łaźnię parową, teatr domowy i pomieszczenie wielofunkcyjne. Możesz opcjonalnie wykorzystać ten pokój jako siłownię.

AGP-00783