  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa

Nowe budynki na sprzedaż w la Marina Baixa

Benidorm
4
Villajoyosa
11
La Nucia
5
Altea
3
Villajoyosa, Hiszpania
od
$817,032
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Villajoyosa, Hiszpania
od
$373,094
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 82–108 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks Orizonne położony jest w otoczeniu przyrody, zaledwie 2 km od centrum Villajoyosa i 10 km od Benidormu. W pobliżu znajdują się plaże Paradis, Bolnou i Asparaio. Villajoyosa — ciche i przytulne miasteczko na Costa Blanca, gdzie jest wszystko, co potrzebne do wygodnego życia. Kompleks…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
413,138
Mieszkanie 3 pokoi
108.0
448,550
Finestrat, Hiszpania
od
$570,956
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego …
Monte OnlineMonte Online
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Finestrat, Hiszpania
od
$655,152
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 129 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny poszczególnych domów w okolicy Finestratu
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Finestrat, Hiszpania
od
$568,877
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 107–225 m²
5 obiekty nieruchomości 5
SaliSol Hills to nowy projekt willi w obszarze Balcony of Finestrat, położony w pobliżu Benidorm i 6 minut od parku tematycznego Terra Mitica. Z kompleksu roztacza się panoramiczny widok na morze i górę Puig Campana. Odległość od lotniska Alicante-Elche wynosi 57 km
La Nucia, Hiszpania
od
$374,359
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Hiszpania
od
$353,168
Rok realizacji 2027
Apartamenty z 2 Sypialniami i Zapierającym Dech Widokiem na Morze Śródziemne w Finestrat Położone w Finestrat jednej z najspokojniejszych i najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa Blanca te luksusowe apartamenty oferują życie w harmonii z naturą, w otoczeniu pól golfowych i śródziemnomor…
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Finestrat, Hiszpania
od
$422,833
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne kompleksowe LUZ – Balcón de Finestrat. Na terenie kompleksu znajduje się wspólny basen, siłownia oraz miejsca do ćwiczeń bez konieczności opuszczania kompleksu. 18 ekskluzywnych domów w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w uprzywilejowanej miejscowości Finestrat-Benidorm, na pię…
Villajoyosa, Hiszpania
od
$419,781
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Altea, Hiszpania
od
$547,411
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
Finestrat, Hiszpania
od
$465,005
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego …
Finestrat, Hiszpania
od
$441,461
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego …
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Finestrat, Hiszpania
od
$518,032
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 109–136 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny SEAVIEW 6, położony w prestiżowej części Costa Blanca, oferuje unikalne połączenie naturalnego piękna i komfortu miejskiego. Otoczony górami i z widokiem na Morze Śródziemne kompleks zapewnia spokojną atmosferę. Jednocześnie znajduje się zaledwie kilka minut od plaż Benid…
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Hiszpania
od
$397,514
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 80–318 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Finestrat Paradise Resort — to wyjątkowy kompleks mieszkaniowy w Finestrat, obejmujący 66 apartamentów i 14 willi. Ośrodek położony jest w pobliżu plaż Benidormu i otoczony jest infrastrukturą: centrami handlowymi, polami golfowymi i hotelami. Domy zapewniają prywatność dzięki tarasom, ogro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 82.0
495,766 – 572,492
Mieszkanie 3 pokoi
103.0
532,948 – 702,335
Dom
318.0
1,36M
La Nucia, Hiszpania
od
$426,157
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Benidorm, Hiszpania
od
$435,197
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 97–372 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Morze, golf i życie Benidorm są przyjemne w Eagle Tower przez TM. Uprzywilejowana lokalizacja, obok Las Rejas Golf Club, zaledwie 1 km od Poniente Beach, z doskonałymi połączeniami do autostrad N- 332 i AP7. Orzeł Wieża przez TM składa się z jednej wieży z różnorodnym typem zakwaterowania, g…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
97.0 – 120.0
488,684 – 524,095
Mieszkanie 3 pokoi
117.0 – 325.0
552,425 – 944,316
Mieszkanie 4 pokoi
372.0
1,04M
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Benidorm, Hiszpania
od
$284,521
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 22
Powierzchnia 56–59 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Nowy budynek SLIM TOWER w Benidormm o innowacyjnym i awangardowym projekcie architektonicznym.  Dom wyposażony jest w instalację klimatyzacji z kanałową dystrybucją powietrza oraz instalację wentylacji mechanicznej, która zapewnia czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniach oraz zgodność z …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
56.0 – 59.0
476,821 – 562,340
Villajoyosa, Hiszpania
od
$747,069
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Finestrat, Hiszpania
od
$676,906
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego …
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Villajoyosa, Hiszpania
od
$916,019
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 95–120 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Prezentujemy luksusowe nowe apartamenty, dupleksy i penthouses znajduje się tuż nad morzem między Benidorm i Villajoyosa na Costa Blanca. Te eleganckie białe budynki, każdy z zaledwie sześciu pięter, są otoczone rozległych terenów zielonych i oferują od jednej do czterech sypialni z przestro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.0
920,708
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
1,29M
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Polop, Hiszpania
od
$514,668
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 125–158 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Osiedle zamknięte na ogrodzonym terenie. Otoczony sosnami i chroniony przez górę Ponoich kompleks mieszkaniowy Polop Hills oferuje idealne połączenie bezpieczeństwa, wygody i bliskości natury. Kompleks posiada całodobową ochronę, duży ogólnodostępny basen dla dorosłych i dzieci, tereny rekre…
Finestrat, Hiszpania
od
$606,273
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego …
La Nucia, Hiszpania
od
$361,409
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Villajoyosa, Hiszpania
od
$606,273
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Finestrat, Hiszpania
od
$523,867
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego …
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Finestrat, Hiszpania
od
$858,199
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 130–170 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Esential House to projekt domów jednoosobowych z 3 lub 4 sypialniami i 3 łazienkami, z których dwa są ensuite. Place o powierzchni od 590 do 700 m2 zwrócone są na południową stronę, z widokiem na morze i góry, a światło zalewa wszystkie pokoje.Domy posiadają klimatyzację, sprzęt gospodarstwa…
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Benidorm, Hiszpania
od
$470,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 76–423 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Złożone  Sunset Sailors by TM znajduje się w uprzywilejowanej części plaży Poniente, zaledwie 50 metrów od hotelu. Urbanizacja oferuje apartamenty 1, 2, 3 i 4 pokojowe z imponującym widokiem na morze i dużymi tarasami, które pozwolą Ci doświadczyć wyjątkowych wrażeń żeglowania bez wychodzeni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
76.0
585,476
Mieszkanie 2 pokoi
109.0
720,041 – 789,684
Mieszkanie 3 pokoi
134.0 – 423.0
855,786 – 2,34M
Altea, Hiszpania
od
$1,17M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Hiszpania
od
$260,822
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Zaprojektowany, aby żyć z maksymalną funkcjonalnością, nadzorując Morze Śródziemne, BREEZE to nowa prywatna i zamknięta społeczność, w bardzo spokojnej okolicy, z łatwą komunikacją i blisko plaż, ( mniej niż 8 km od Cala of Finestrat ) i ekskluzywnego pola golfowego Puig Campana, Mall, resta…
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Villajoyosa, Hiszpania
od
$351,566
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 48–115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Unikalny design z wysokiej jakości konstrukcją i materiałami premium. Kompleks mieszkalny Azure Residencial znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży, w otoczeniu gór. W miejscach publicznych znajduje się basen, rozległe ogrody, plac zabaw, w pełni wyposażona siłownia, sauna i łaźnia parow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
351,758
Mieszkanie 3 pokoi
91.0 – 115.0
596,100 – 744,239
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Benidorm, Hiszpania
od
$406,286
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 160–229 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bungalo znajduje się w nowoczesnym kompleksie Luz 2 - Balcón de Finestrat. Kompleks ma wspólną basen, siłownię i miejsce do uprawiania sportu bez opuszczania terytorium kompleksu
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Pokaż wszystko Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$1,35M
Rok realizacji 2027
Wille z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem, Podziemnym Parkingiem i Przestronnymi Terenami Wspólnymi w Finestrat Położone w malowniczym mieście Finestrat, skarbie prowincji Alicante na Costa Blanca w Hiszpanii, te nowoczesne wille oferują niezwykłą kombinację nadmorskiego uroku i górskich wido…
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Villajoyosa, Hiszpania
od
$292,421
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 58–127 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Odkryj Villajoyosa w naszym nowym kompleksie mieszkalnym znajduje się w samym sercu miasta, zaledwie kilka kroków od centralnej plaży. Tutaj znajdą Państwo apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, z widokiem na morze i wygodą.Kompleks oferuje nowe apartamenty, dupleksy i penthouses zbudowane z wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.0
293,918
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
493,995
Mieszkanie 3 pokoi
90.0 – 127.0
672,825 – 938,060
Villajoyosa, Hiszpania
od
$447,347
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Hiszpania
od
$329,624
Rok realizacji 2027
Apartamenty z 2 Sypialniami i Zapierającym Dech Widokiem na Morze Śródziemne w Finestrat Położone w Finestrat jednej z najspokojniejszych i najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa Blanca te luksusowe apartamenty oferują życie w harmonii z naturą, w otoczeniu pól golfowych i śródziemnomor…
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Villajoyosa, Hiszpania
od
$381,663
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 74–226 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks mieszkalny Alonis Living Playa del Torres wyróżnia się innowacyjną i elegancką architekturą i znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od idyllicznego Playa del Torres. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy marzą każdego dnia, aby cieszyć się morską bryzą, śródziemnomorskie słońce …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
383,628
Mieszkanie 2 pokoi
106.0 – 226.0
442,648 – 762,535
Mieszkanie 3 pokoi
131.0
539,441
Altea, Hiszpania
od
$576,842
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
Villajoyosa, Hiszpania
od
$424,525
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
La Nucia, Hiszpania
od
$426,157
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
La Nucia, Hiszpania
od
$484,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 162 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowoczesny design i budowa wsi, gdzie można cieszyć się klimatem, słońce przez cały rok, zapierające dech w piersiach widoki na zatoki Benidorm i Albir i prowadzić zdrowy styl życia. Jest to blisko do wszystkich usług i centrum sportowe La Nusia. Wielkość domów i ich konfiguracja sprawiają, …
