Nowe budynki na sprzedaż w Barcelones

Barcelona
2
lHospitalet de Llobregat
1
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Hiszpania
od
$573,310
Rok realizacji 2025
Nowoczesne Apartamenty z Balkonami i Tarasami w Santa Eulàlia Obszar Hospitalet de Llobregat jest tętniącą życiem, dobrze rozwiniętą dzielnicą, oferującą parki, miejsca kulturalne, obiekty sportowe oraz wiele usług, takich jak restauracje, centra handlowe i opieka zdrowotna. Jest dobrze skom…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Barcelona, Hiszpania
od
$898,727
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Domy Blisko Morza i Centrum Miasta w Sant Martí, Barcelona Położony w modnej dzielnicy Poblenou, projekt otoczony jest najlepszymi uczelniami, przestrzeniami coworkingowymi, szkołami artystycznymi, restauracjami i firmami technologicznymi. Inwestycja w pobliżu Parc Central del Poblenou, najw…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
