  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Spanien

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Alle anzeigen Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Orihuela, Spanien
von
$372,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Ort: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Kosten: ab 340.000 € Datum der Lieferung der Einrichtung: August, Oktober, November 2023   Der Wohnkomplex Playa Flamenca befindet sich in der Gemeinde Oriuela Costa im gleichnamigen Gebiet von Playa Flamenca.   Der Komplex besteht aus m…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$794,629
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$416,411
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
John TaylorJohn Taylor
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Alle anzeigen Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$328,578
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Preisgünstige 3-Schlafzimmer Golf Wohnungen in Monforte del Cid Die Apartments liegen nur wenige Meter vom Golfplatz in Monforte del Cid entfernt. Monforte del Cid ist eine kleine Stadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft in Spanien. Die Stadt hat eine reiche Geschic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residencial La Isla III
Wohnanlage Residencial La Isla III
Wohnanlage Residencial La Isla III
Torrevieja, Spanien
von
$271,510
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 73–101 m²
5 Immobilienobjekte 5
Residencial „La Isla III“ ist ein städtischer Komplex bestehend aus 44 Doppelhaushälften mit 2 und 3 Schlafzimmern. Der Komplex verfügt über einen großen Gemeinschaftsgarten und einen Gemeinschaftspool. Die Wohnanlage liegt in der Nähe aller Arten von Dienstleistungen und etwa 500 Meter vom …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Wohnung 3 zimmer
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$725,311
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$493,259
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$814,639
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Schicke Wohnungen mit Geräumigen Terrassen in einer Abgeschlossenen Anlage in Fuengirola Malaga Die Wohnungen befinden sich in der beliebten Wohngegend von Fuengirola in der Region Costa del Sol. Mit einem wunderbaren Klima, reichhaltigen sozialen Annehmlichkeiten, lebhafter Atmosphäre und n…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Alle anzeigen Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Fuengirola, Spanien
von
$1,71M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Erstaunliche Aussichten BREEAM-zertifizierte Wohnungen mit großen Terrassen in Fuengirola Dieses Projekt befindet sich in der Gemeinde Fuengirola. Im Herzen der Costa del Sol gelegen, rühmt sich das geschäftige und pulsierende Fuengirola mit schönen Sandstränden, ausgezeichneten Annehmlichke…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Malaga, Spanien
von
$283,613
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Exklusive Wohnungen mit Dachterrasse und Pool im historischen Zentrum von Málaga Das historische Zentrum von Málaga ist eine der lebendigsten Gegenden Südspaniens, wo Tradition und modernes Leben nahtlos ineinander übergehen. Hier münden enge Gassen mit charmanten Cafés, authentischen Tapas-…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Alle anzeigen Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Spanien
von
$273,515
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Ein Premium-Standort, mit privater Gemeinschaft und Wohnungen gebaut mit Komfort im Kopf.Unvergleichliche modernste und zeitgemäße, wellenartige Fassade mit eleganten Balkonen-Terrassen. Luxus-Wohnungen mit hohem Finish, die Aufmerksamkeit auf jedes Detail und macht Ihr Spanisch Dreams House…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Alle anzeigen Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Calp, Spanien
von
$857,253
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Fläche 74–109 m²
2 Immobilienobjekte 2
Isea Views sind zwei 18-stöckige Türme in einer luxuriösen Wohnanlage. Der Komplex verfügt über einen Außenpool mit Schwimmbahn, Padel, Petanque, Tischtennis, Putting Green, Aussichtspunkt Salinen und Kinderspielplatz. Auch in einem der Türme gibt es eine Etage, in der sich ein Raum zum Ents…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$481,227
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Malaga, Spanien
von
$420,018
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Exklusive Wohnungen mit Dachterrasse und Pool im historischen Zentrum von Málaga Das historische Zentrum von Málaga ist eine der lebendigsten Gegenden Südspaniens, wo Tradition und modernes Leben nahtlos ineinander übergehen. Hier münden enge Gassen mit charmanten Cafés, authentischen Tapas-…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Estepona, Spanien
von
$481,577
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Moderne Wohnungen am Mittelmeer in Estepona Estepona ist eines der beliebtesten Reiseziele an der Costa del Sol und bekannt für seine charmante Altstadt, den lebhaften Yachthafen und die mehr als zwanzig Kilometer lange Küste mit Stränden, die mit der Blauen Flagge ausgezeichnet sind. Mit se…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Alle anzeigen Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$462,651
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Alle anzeigen Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$357,877
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$312,672
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen mit Pool in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela, Alicante Diese neu erbauten Wohnungen befinden sich in Orihuela, einer Stadt im Süden der Region Valencia in der Provinz Alicante. Alicante ist die zweitbevölkerungsreichste Provinz der Region Valencia und beherbergt auc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Estepona, Spanien
von
$523,867
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Moderne Wohnungen am Mittelmeer in Estepona Estepona ist eines der beliebtesten Reiseziele an der Costa del Sol und bekannt für seine charmante Altstadt, den lebhaften Yachthafen und die mehr als zwanzig Kilometer lange Küste mit Stränden, die mit der Blauen Flagge ausgezeichnet sind. Mit se…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$461,561
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$587,437
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Rojales, Spanien
von
$343,136
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen in Quesada Ciudad Quesada ist eine lebendige und gut etablierte Stadt an der Costa Blanca, die für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, ihre internationale Atmosphäre und die Nähe zu wunderschönen Mittelmeerstränden bekannt ist. …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Mijas, Spanien
von
$465,005
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnnungen in einer natürlichen Lage in Mijas Malaga Dieser Komplex befindet sich in Mijas, im Stadtteil Cerrado del Águila in Mijas, einem eleganten Wohn- und Golfresort inmitten sanfter Hügel, nur wenige Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt. Das Herzstück ist ein wunderschön angelegt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$510,250
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Alle anzeigen Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Calp, Spanien
von
$514,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 17
Fläche 115–201 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Wohnkomplex INFINIUM III befindet sich im renommierten Stadtteil Saladar von Calpe, in der Nähe des berühmten Strandes Arenal Bol und des lebhaften Stadtzentrums. Diese außergewöhnliche Lage bietet den Bewohnern die Möglichkeit, alle Vorteile des Küstenlebens zu genießen, während der ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Wohnung 4 zimmer
201.0
1,02M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$333,475
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$731,487
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Exklusive Wohnungen für Komfort, Eleganz und ganzjähriges Leben im Freien in Mijas Golf Costa del Sol Mijas Golf ist eine prestigeträchtige und gut etablierte Wohngegend an der Costa del Sol, bekannt für ihre beiden renommierten 18-Loch-Golfplätze: Los Lagos und Los Olivos. Umgeben von üppig…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$366,704
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Alle anzeigen Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Spanien
von
$314,980
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
BAHIA Bungalows, Schönheit und Funktionalität, die Sie jeden Tag mit allem Komfort genießen können.  Weil du es verdient hast. Preise im Bau und schlüsselfertig für Juni 2023. Gran Alacant ist ein Gebiet am Kap von Santa Pola.  Man könnte sagen, dass es das Mittelmeer in seiner reinsten Fo…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$935,896
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmee…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$749,704
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Schicke Wohnungen mit Geräumigen Terrassen in einer Abgeschlossenen Anlage in Fuengirola Malaga Die Wohnungen befinden sich in der beliebten Wohngegend von Fuengirola in der Region Costa del Sol. Mit einem wunderbaren Klima, reichhaltigen sozialen Annehmlichkeiten, lebhafter Atmosphäre und n…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Callosa de Segura, Spanien
von
$270,553
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 76–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Komplex befindet sich in Orihuela Costa – Dies ist ein malerisches Feriengebiet, Teil der spanischen Costa Blanca. Hier können Sie die ursprüngliche mediterrane Landschaft genießen – Täler, Bergkiefern- und Eichenwälder, Wiesen, reich an Düften verschiedener duftender Pflanzen. Die umlie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
76.0
302,402
Haus
87.0
406,964
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Marbella, Spanien
von
$707,787
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Luxuriöse und stilvolle Wohnungen in perfekter Harmonie in Marbella Marbella ist eines der begehrtesten Reiseziele Europas und bekannt für seine einzigartige Mischung aus mediterranem Lebensstil, kosmopolitischer Atmosphäre und natürlicher Schönheit. Mit ihrem ganzjährigen Sonnenschein, reno…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$466,592
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
La Mata, Spanien
von
$314,172
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 84–113 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage vom geschlossenen Typ Eden Beach mit 3 Swimmingpools für Erwachsene und Kinder, Grün- und Sportbereiche, Spielplatz, Parkplatz.Der Preis beinhaltet:voll ausgestattete Badezimmer,Einbauschränke im ganzen Haus,Klimaanlage,möblierte und ausgestattete Küchenausstattung,Erlaubte Blinds…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
84.0
331,479
Wohnung 3 zimmer
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Amara Maris Apartments
Wohnanlage Amara Maris Apartments
Wohnanlage Amara Maris Apartments
Wohnanlage Amara Maris Apartments
Wohnanlage Amara Maris Apartments
Wohnanlage Amara Maris Apartments
Wohnanlage Amara Maris Apartments
San Javier, Spanien
von
$297,364
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 51–115 m²
3 Immobilienobjekte 3
AMARA MARIS Strand & Spa – Dies ist ein neuer Luxus-Wohnkomplex an der Mittelmeerküste im atemberaubenden Ferienort La Manga del Mar Menor an der Costa Cálida. Der Komplex besteht aus zwei 9-stöckigen Blöcken mit 1-3 Schlafzimmern, Apartments mit Terrassen mit Meerblick in allen Objekten, an…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
334,969
Wohnung 2 zimmer
98.0
535,019
Wohnung 3 zimmer
115.0
639,697
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$1,18M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$755,780
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Strandhäuser mit großen Terrassen und Meerblick in einem Wohngebiet von Estepona Dieses neue Projekt befindet sich in der Gemeinde Estepona an der Costa del Sol in Südspanien. Estepona ist eine charmante Gemeinde mit einer über 20 Kilometer langen Küste, die für ihre malerische Altstadt, ein…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Malaga, Spanien
von
$387,440
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Exklusive Wohnungen mit Dachterrasse und Pool im historischen Zentrum von Málaga Das historische Zentrum von Málaga ist eine der lebendigsten Gegenden Südspaniens, wo Tradition und modernes Leben nahtlos ineinander übergehen. Hier münden enge Gassen mit charmanten Cafés, authentischen Tapas-…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wunderschöne Wohnungen mit sonnigen Innenräumen in Benalmádena Málaga
Wohngebäude Wunderschöne Wohnungen mit sonnigen Innenräumen in Benalmádena Málaga
Wohngebäude Wunderschöne Wohnungen mit sonnigen Innenräumen in Benalmádena Málaga
Wohngebäude Wunderschöne Wohnungen mit sonnigen Innenräumen in Benalmádena Málaga
Wohngebäude Wunderschöne Wohnungen mit sonnigen Innenräumen in Benalmádena Málaga
Alle anzeigen Wohngebäude Wunderschöne Wohnungen mit sonnigen Innenräumen in Benalmádena Málaga
Wohngebäude Wunderschöne Wohnungen mit sonnigen Innenräumen in Benalmádena Málaga
Benalmadena, Spanien
von
$1,24M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Perfekte Wohnungen und Penthäuser mit großartigen Gemeinschaftsausstattungen in Benalmádena Torremuelle ist eine malerische Küstenregion in Benalmádena an der spanischen Costa del Sol. Bekannt für ihren atemberaubenden Meerblick, ihre ruhige Wohnatmosphäre und die Nähe zu Stränden und Naturp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$665,134
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$447,680
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$542,702
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Sabadell, Spanien
von
$441,763
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen in Sabadell mit Pool und Parkplatz in einer ruhigen städtischen Umgebung Das Viertel Covadonga ist bekannt für seine ruhige städtische Umgebung und bietet gleichzeitig die Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schulen, Verkehrsmitteln und Grünflächen. Supermärkte, Gesc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$853,490
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Torrevieja, Spanien
von
$324,915
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$576,024
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Schicke Wohnungen mit Geräumigen Terrassen in einer Abgeschlossenen Anlage in Fuengirola Malaga Die Wohnungen befinden sich in der beliebten Wohngegend von Fuengirola in der Region Costa del Sol. Mit einem wunderbaren Klima, reichhaltigen sozialen Annehmlichkeiten, lebhafter Atmosphäre und n…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Alle anzeigen Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$699,111
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$1,35M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Alle anzeigen Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Malaga, Spanien
von
$1,40M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Wohnungen am Strand in der Nähe von Annehmlichkeiten in Málaga Termica Beach Project Málaga ist die Stadt an der Costa del Sol. Sie ist bekannt für ihre Strände, ihr kulturelles und historisches Erbe und ihr aktives Leben. Málaga ist nicht nur das Tor zur Costa del Sol, sondern auch eine dyn…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Alle anzeigen Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Finestrat, Spanien
von
$518,032
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 109–136 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage SEAVIEW 6, in der renommierten Gegend der Costa Blanca, bietet eine einzigartige Kombination aus Naturschönheit und urbanem Komfort. Umgeben von Bergen und mit herrlichem Blick auf das Mittelmeer bietet der Komplex eine ruhige Atmosphäre. Gleichzeitig ist es nur wenige Minuten…
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$479,456
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$971,213
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmee…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$692,393
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmee…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$290,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78–79 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage verfügt über einen Gemeinschaftspool mit Grünflächen, einen Wellnessbereich (Fitnessraum, Sauna, Whirlpool) und einen Kinderbereich. Eine ausgebaute Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar: Geschäfte, ein Einkaufszentrum, ein medizinisches Zentrum, Apotheken, Verwaltungsbüros, Ba…
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$564,096
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$671,020
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Exklusive Wohnungen für Komfort, Eleganz und ganzjähriges Leben im Freien in Mijas Golf Costa del Sol Mijas Golf ist eine prestigeträchtige und gut etablierte Wohngegend an der Costa del Sol, bekannt für ihre beiden renommierten 18-Loch-Golfplätze: Los Lagos und Los Olivos. Umgeben von üppig…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$261,340
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Alle anzeigen Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Denia, Spanien
von
$287,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 52–112 m²
7 Immobilienobjekte 7
Caelus ist das erste Projekt in der Talasa Utopian Village Anlage, die zunächst 51 Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern umfasst. Die Talasa Caelus-Gebäude sind als kompaktes und effizientes Volumen konzipiert, um sowohl im Winter als auch im Sommer die optimale Temperatur in Ihr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
283,793
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Wohnung 3 zimmer
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Stadthaus
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$847,604
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Strandhäuser mit großen Terrassen und Meerblick in einem Wohngebiet von Estepona Dieses neue Projekt befindet sich in der Gemeinde Estepona an der Costa del Sol in Südspanien. Estepona ist eine charmante Gemeinde mit einer über 20 Kilometer langen Küste, die für ihre malerische Altstadt, ein…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Alle anzeigen Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$373,181
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Alle anzeigen Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Orihuela, Spanien
von
$209,982
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Haben Sie dieses Terrassengefühl? AMANECER X integriert Luxus und Funktionalität in ein inspirierendes Konzept, das sich durch Formen, die Verwendung hochwertiger Materialien mit unterschiedlichen Texturen und hervorragender Verarbeitung auszeichnet.Gelegen in Orihuela Costa, einer sehr ruhi…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Spanien
von
$293,080
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 92–110 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der Ciéuelica-Komplex besteht aus vier Apartmentgebäuden mit insgesamt 64 Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und 14 Bungalows mit 3 Schlafzimmern. Der Wohnkomplex verfügt über Gemeinschaftsbereiche, darunter 3 Swimmingpools, 2 Whirlpools sowie einen Sport- und Kinderbereich, in dem Sie da…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
92.0
383,818
Wohnung 3 zimmer
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$398,816
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$299,112
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$268,435
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Alle anzeigen Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$270,450
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Estepona, Spanien
von
$594,500
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Moderne Wohnungen am Mittelmeer in Estepona Estepona ist eines der beliebtesten Reiseziele an der Costa del Sol und bekannt für seine charmante Altstadt, den lebhaften Yachthafen und die mehr als zwanzig Kilometer lange Küste mit Stränden, die mit der Blauen Flagge ausgezeichnet sind. Mit se…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$385,812
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Casares, Spanien
von
$513,517
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Neue Wohnimmobilien mit Solariums und Terrassen in Casares Costa Casares Costa ist eine charmante Küstenregion in der Gemeinde Casares, die andalusische Tradition mit mediterranem Lebensstil verbindet. Die Region ist bekannt für ihre Sandstrände, ihre ruhige Atmosphäre und ihre natürliche Sc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$767,636
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$260,167
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Casares, Spanien
von
$858,573
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Neue Wohnimmobilien mit Solariums und Terrassen in Casares Costa Casares Costa ist eine charmante Küstenregion in der Gemeinde Casares, die andalusische Tradition mit mediterranem Lebensstil verbindet. Die Region ist bekannt für ihre Sandstrände, ihre ruhige Atmosphäre und ihre natürliche Sc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$688,678
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmee…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$437,269
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Alle anzeigen Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Marbella, Spanien
von
$502,776
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 120–550 m²
5 Immobilienobjekte 5
Neu gebauter Wohnkomplex mit hervorragender Infrastruktur wie einem ausgezeichneten 5-Sterne-Hotel. Erste Meereslinie. Umgeben von malerischer Landschaft und Golfplätzen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
500.0 – 550.0
1,92M – 3,49M
Immobilienagentur
Marbella Company Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Marbella, Spanien
von
$927,869
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Luxuriöse und stilvolle Wohnungen in perfekter Harmonie in Marbella Marbella ist eines der begehrtesten Reiseziele Europas und bekannt für seine einzigartige Mischung aus mediterranem Lebensstil, kosmopolitischer Atmosphäre und natürlicher Schönheit. Mit ihrem ganzjährigen Sonnenschein, reno…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$594,500
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Spanien
von
$239,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 75–77 m²
3 Immobilienobjekte 3
Apartments mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern Ein paar Meter von all unseren Diensten entfernt: Supermarkt, Restaurants, Pharmazie, Corte für Padl -Tennis, englisches Bowling, Golffeld ... Das Finish von höchster Qualität Eine große öffentliche Zone mit einem Pool
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Benahavis, Spanien
von
$2,83M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Energieeffiziente Wohnungen im Country Club in Benahavis Benahavis ist ein natürlicher Ort, der malerische Ausblicke zwischen den berühmten Orten Marbella, Ronda und Estepona bietet. Die Region ist sehr nah am Strand, etwa 7 km entfernt. Die energieeffizienten Wohnungen befinden sich in eine…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$415,222
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$865,263
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Renommierter Lage in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in Fuengirola, einem Touristenort, der zwischen den anderen berühmten Städten Benalmadena und Mijas liegt. Fuengirola bietet alle Annehmlichkeiten, einschließlich Bars, Sport…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
von
$312,832
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 88–102 m²
4 Immobilienobjekte 4
Moderner Wohnkomplex in Mil Plumeras, perfekt integriert in eine privilegierte Umgebung, nur 750 Meter von einem der schönsten Strände des Mittelmeers entfernt. Die erste Phase besteht aus 24 hochwertigen Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und 12 Bungalows mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.0
359,393 – 464,071
Wohnung 3 zimmer
102.0
378,003 – 436,157
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$552,750
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Schicke Wohnungen mit Geräumigen Terrassen in einer Abgeschlossenen Anlage in Fuengirola Malaga Die Wohnungen befinden sich in der beliebten Wohngegend von Fuengirola in der Region Costa del Sol. Mit einem wunderbaren Klima, reichhaltigen sozialen Annehmlichkeiten, lebhafter Atmosphäre und n…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Alle anzeigen Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Fuengirola, Spanien
von
$965,327
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Erstaunliche Aussichten BREEAM-zertifizierte Wohnungen mit großen Terrassen in Fuengirola Dieses Projekt befindet sich in der Gemeinde Fuengirola. Im Herzen der Costa del Sol gelegen, rühmt sich das geschäftige und pulsierende Fuengirola mit schönen Sandstränden, ausgezeichneten Annehmlichke…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Spanien
von
$300,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 67–89 m²
9 Immobilienobjekte 9
Das Gebäude besteht aus 12 Wohnungen. Gemeinschaftspool auf dem Dach des Gebäudes
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Wohnung 3 zimmer
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Alle anzeigen Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Santa Pola, Spanien
von
$353,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
La Costa Blanca ... Der versteckte Ort in El Levante Español, der unglaublich erschwinglich sein kann. Apartments mit frontalem Blick auf das Mittelmeer und goldene Sandstrände. Häuser, die in einer schönen Wohnanlage in Gran Alcant zu hohem Standard gebaut wurden. Von Ihrer eigenen…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$551,824
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Exklusive Wohnungen für Komfort, Eleganz und ganzjähriges Leben im Freien in Mijas Golf Costa del Sol Mijas Golf ist eine prestigeträchtige und gut etablierte Wohngegend an der Costa del Sol, bekannt für ihre beiden renommierten 18-Loch-Golfplätze: Los Lagos und Los Olivos. Umgeben von üppig…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Callosa de Segura, Spanien
von
$276,572
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 75–76 m²
3 Immobilienobjekte 3