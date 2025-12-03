  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Alta
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in la Marina Alta, Spanien

Denia
5
Calp
4
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Alle anzeigen Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Calp, Spanien
von
$857,253
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Fläche 74–109 m²
2 Immobilienobjekte 2
Isea Views sind zwei 18-stöckige Türme in einer luxuriösen Wohnanlage. Der Komplex verfügt über einen Außenpool mit Schwimmbahn, Padel, Petanque, Tischtennis, Putting Green, Aussichtspunkt Salinen und Kinderspielplatz. Auch in einem der Türme gibt es eine Etage, in der sich ein Raum zum Ents…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Alle anzeigen Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Calp, Spanien
von
$514,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 17
Fläche 115–201 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Wohnkomplex INFINIUM III befindet sich im renommierten Stadtteil Saladar von Calpe, in der Nähe des berühmten Strandes Arenal Bol und des lebhaften Stadtzentrums. Diese außergewöhnliche Lage bietet den Bewohnern die Möglichkeit, alle Vorteile des Küstenlebens zu genießen, während der ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Wohnung 4 zimmer
201.0
1,02M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$542,702
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Alle anzeigen Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$699,111
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Alle anzeigen Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Denia, Spanien
von
$287,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 52–112 m²
7 Immobilienobjekte 7
Caelus ist das erste Projekt in der Talasa Utopian Village Anlage, die zunächst 51 Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern umfasst. Die Talasa Caelus-Gebäude sind als kompaktes und effizientes Volumen konzipiert, um sowohl im Winter als auch im Sommer die optimale Temperatur in Ihr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
283,793
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Wohnung 3 zimmer
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Stadthaus
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$385,812
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$260,167
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Denia, Spanien
von
$266,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 63–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
In Edenia wird jeder Tag mit dem Licht des Mittelmeers gefüllt. Diese Wohnanlage in El Verhela liegt nur 200 Meter vom Strand entfernt und ermöglicht es Ihnen, das Meer in wenigen Schritten zu genießen und in der Ruhe einer natürlichen und entspannten Umgebung zu atmen.Der Komplex bietet Häu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
267,510
Wohnung 2 zimmer
95.0
393,123
Wohnung 3 zimmer
140.0
486,170
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Calp, Spanien
von
$423,948
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Fläche 94–113 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Wohnanlage Lagune Homes befindet sich in Calpe, in unmittelbarer Nähe zum Naturreservat Las Salinas und nur wenige Gehminuten vom berühmten Strand La Fossa sowie 10 Gehminuten vom Strand Arenal entfernt. Zwei zehnstöckige Gebäude mit originaler Architektur bieten neue Zwei- und Dreizimme…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
94.0
433,831 – 488,496
Wohnung 3 zimmer
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Alle anzeigen Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Calp, Spanien
von
$345,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Entdecken Sie ein exklusives neues Projekt, das das Konzept des luxuriösen Wohnens an der Costa Blanca umspült. Im Herzen von Calpe gelegen, bietet dieser innovative Komplex die perfekte Kombination aus modernem Design, Nachhaltigkeit und Komfort, geschaffen für diejenigen, die einen außerge…
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Alle anzeigen Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$414,331
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$542,702
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$395,549
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Alle anzeigen Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$414,331
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen