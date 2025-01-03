  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada, Spanien
$482,664
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Pilar de la Horadada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada

Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der begehrtesten Strandorte der südlichen Costa Blanca. Mit mediterranem Charme und allen wichtigen Annehmlichkeiten in der Nähe verbindet dieser Standort eine entspannte Atmosphäre mit einem pulsierenden lokalen Leben.

Von diesen Wohnungen zum Verkauf in Pilar de la Horadada aus sind mehrere wichtige Annehmlichkeiten leicht zu erreichen: Strand Playa Higuericas 0,4 km, lokale Restaurants und Geschäfte 0,5 km, Stadtzentrum von Torre de la Horadada 1,2 km, Pilar de la Horadada 3,5 km, Golfplatz Lo Romero 7,4 km, Einkaufszentrum Zenia Boulevard 11,2 km, San Pedro del Pinatar 12,1 km, die Strände von Mar Menor 12,8 km, Torrevieja 18,5 km, Cartagena 35,2 km, der Flughafen Murcia 40,5 km, die Stadt Murcia 52,3 km und der Flughafen Alicante 74,9 km.

Diese bewachte Wohnanlage besteht aus geschmackvoll gestalteten Gebäuden, die in sechs Phasen angeordnet sind und eine Mischung aus drei- und zweistöckigen Blöcken bieten. Die Bewohner genießen eine sichere und private Umgebung mit üppig angelegten Gärten, Innen- und Außenpools, einem voll ausgestatteten Fitnessstudio, einem Wellness-Spa und sozialen Bereichen zum Entspannen und Zusammenkommen.

Jede Wohnung verfügt über einen modernen, offenen Grundriss, der Küche, Ess- und Wohnbereich miteinander verbindet. Die Innenräume bieten drei geräumige Schlafzimmer mit Einbauschränken und zwei moderne Badezimmer, darunter eines en suite. Zur Auswahl stehen Wohnungen im Erdgeschoss mit privatem Garten, Wohnungen in mittlerer Höhe mit großen Balkonen oder Penthäuser mit privater Dachterrasse und Meerblick. Jede Wohnung verfügt über einen privaten Parkplatz und einen Abstellraum.


ALC-01090

Standort auf der Karte

Pilar de la Horadada, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

