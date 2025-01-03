  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Benahavis
  4. Wohnung in einem Neubau Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga

Wohnung in einem Neubau Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga

Benahavis, Spanien
von
$2,79M
;
22
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33157
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benahavis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Energieeffiziente Wohnungen im Country Club in Benahavis

Benahavis ist ein natürlicher Ort, der malerische Ausblicke zwischen den berühmten Orten Marbella, Ronda und Estepona bietet. Die Region ist sehr nah am Strand, etwa 7 km entfernt.

Die energieeffizienten Wohnungen befinden sich in einer respektvollen Anlage nur wenige Minuten von Sandstränden entfernt. Die Wohnungen sind auch 15 Minuten von Puerto Banus, 45 Minuten vom Flughafen Malaga und etwa eine Stunde vom Stadtzentrum von Malaga entfernt.

Das oben erwähnte respektvolle Projekt ist der Country Club auf einem riesigen 200 Hektar großen Grundstück. Die Wohnungen in Benahavis sind Teil des Projekts und liegen gegenüber einem künstlich angelegten See. Die Aktivitäten im Country Club umfassen Kanufahren, Paddle-Surfen, Wasserfahrradfahren, einen Golfplatz, professionelle Tennisplätze, Paddle-Tennisplätze usw. Neben den Annehmlichkeiten gibt es einen Gemeinschaftspool und ein Wellnesscenter mit einem voll ausgestatteten Sportzentrum, einem Spa, einer Sauna, Massageräumen und einem Kinderclub.

Die Wohnungen sind so gestaltet, dass sie die Nachhaltigkeit unterstützen und für das BREEAM-Zertifikat infrage kommen, das die Energieeffizienz bewertet.

Die Wohnungen sind mit voll ausgestatteten Küchen, Hausautomatisierungssystemen, Klimaanlage und Fußbodenheizung ausgestattet. Außerdem ist es gegen Aufpreis möglich, einige Extras wie einen Pool, eine Sauna, ein Türkisches Bad und einen Grill hinzuzufügen.


AGP-00720

Standort auf der Karte

Benahavis, Spanien
Ausbildung
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Amara Maris Apartments
San Javier, Spanien
von
$297,364
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$767,735
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$312,672
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$731,487
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$415,794
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Benahavis, Spanien
von
$2,79M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$634,208
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmee…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Alle anzeigen Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$363,999
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Alle anzeigen Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Fuengirola, Spanien
von
$1,08M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Erstaunliche Aussichten BREEAM-zertifizierte Wohnungen mit großen Terrassen in Fuengirola Dieses Projekt befindet sich in der Gemeinde Fuengirola. Im Herzen der Costa del Sol gelegen, rühmt sich das geschäftige und pulsierende Fuengirola mit schönen Sandstränden, ausgezeichneten Annehmlichke…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen