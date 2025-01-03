Wohnkomplex Lagune Homes

Die Wohnanlage Lagune Homes befindet sich in Calpe, in unmittelbarer Nähe zum Naturreservat Las Salinas und nur wenige Gehminuten vom berühmten Strand La Fossa sowie 10 Gehminuten vom Strand Arenal entfernt. Zwei zehnstöckige Gebäude mit originaler Architektur bieten neue Zwei- und Dreizimmerwohnungen, jede mit einer Terrasse, die perfekt für das sonnige Wetter und die Aussicht auf Calpe ist.

Zu Fuß erreichbar, entwickelte Infrastruktur: Mercadona, Lidl, Parks, Restaurants, Cafés, Schule, Freizeitpark, Museen, Arenal Strand, Fossa Strand, Las Salinas Reserve und natürlich Peñon de Ifach Rock.