Wohnkomplex Lagune Homes

Calp, Spanien
von
$423,948
von
$788,168/m²
;
8
ID: 27427
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.08.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Stadt
    Calp

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Über den Komplex

Die Wohnanlage Lagune Homes befindet sich in Calpe, in unmittelbarer Nähe zum Naturreservat Las Salinas und nur wenige Gehminuten vom berühmten Strand La Fossa sowie 10 Gehminuten vom Strand Arenal entfernt. Zwei zehnstöckige Gebäude mit originaler Architektur bieten neue Zwei- und Dreizimmerwohnungen, jede mit einer Terrasse, die perfekt für das sonnige Wetter und die Aussicht auf Calpe ist.

Zu Fuß erreichbar, entwickelte Infrastruktur: Mercadona, Lidl, Parks, Restaurants, Cafés, Schule, Freizeitpark, Museen, Arenal Strand, Fossa Strand, Las Salinas Reserve und natürlich Peñon de Ifach Rock.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 94.0
Preis pro m², USD 4,921 – 5,233
Wohnungspreis, USD 462,595 – 491,873
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 111.0 – 113.0
Preis pro m², USD 4,526 – 4,571
Wohnungspreis, USD 502,413 – 516,467

Standort auf der Karte

Calp, Spanien

