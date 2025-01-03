  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga

von
$1,21M
21
ID: 27661
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Dorf
    Mijas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnnungen in einer natürlichen Lage in Mijas Malaga

Dieser Komplex befindet sich in Mijas, im Stadtteil Cerrado del Águila in Mijas, einem eleganten Wohn- und Golfresort inmitten sanfter Hügel, nur wenige Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt. Das Herzstück ist ein wunderschön angelegter 9-Loch-Golfplatz mit breiten Fairways, malerischen Wasseranlagen und atemberaubendem Blick auf das Meer und die umliegenden Berge. Das Resort bietet ausgezeichnete Einrichtungen, darunter ein modernes Clubhaus, ein Restaurant mit Panoramablick, eine Driving Range und Übungsgrüns. Umgeben von gehobenen Villen und Wohnungen verbindet Cerrado del Águila ruhiges Wohnen mit einem sportlichen, anspruchsvollen Lebensstil im Herzen der Costa del Sol.

Cerrado del Águila liegt ideal in Mijas Costa und bietet einfachen Zugang zu den wichtigsten Zielen entlang der Costa del Sol. Der nächste Strand ist nur 4 km entfernt und eignet sich somit perfekt für einen kurzen Ausflug ans Meer. Der Flughafen Málaga ist etwa 27 km entfernt und bietet bequeme internationale Verbindungen. Das historische Zentrum von Málaga mit seinen Museen, Geschäften und kulturellen Sehenswürdigkeiten ist etwa 33 km vom Resort entfernt. Marbella, bekannt für seine exklusiven Einkaufsmöglichkeiten und seinen lebhaften Yachthafen, liegt etwa 30 km westlich. Diese zentrale Lage macht Cerrado del Águila zu einem idealen Ausgangspunkt, um sowohl die Ruhe der Hügel als auch die Aufregung der Küste zu genießen.

Diese Anlage bietet wunderbare Annehmlichkeiten wie ein Spa, eine Sauna und ein beheiztes Schwimmbad an. Es gibt ein komplett ausgestattetes Fitnessstudio und einen Gmeinschaftsraum. Im Außenbereich gibt es einen Volleyballplatz und ein großartiges Schwimmbad. Selbstverständlich sind auch Tiefgaragenstellplätze vorhanden.

Die Wohnungen zum Verkauf in Málaga haben viel zu bieten, von Solariums in den Penthäusern bis hin zu schönen Gärten in den Erdgeschosswohnungen an. Die Innenräume sind geräumig und gut geschnitten. Die Küchen sind komplett ausgestattet und bezugsfertig. Das Hauptschlafzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer.


AGP-00987

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
