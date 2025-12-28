  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

Los Alcazares
Wohnanlage Costa Serena ApartmentsVillas
Wohnanlage Costa Serena ApartmentsVillas
Los Alcazares, Spanien
von
$370,155
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 85–112 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Bewohner können den Gemeinschaftspool und die angelegten Gärten für Entspannung und Entspannung genießen. Private Gärten, mit Kunstrasen verziert, ergänzen jede Villa harmonisch.Für Ihren Komfort gibt es einen Tiefgaragenplatz mit einer Vorinstallation zum Laden von Elektrofahrzeugen sow…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
85.0 – 101.0
376,784 – 412,107
Haus
103.0 – 112.0
505,126 – 575,773
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Amara Maris Apartments
San Javier, Spanien
von
$297,364
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 51–115 m²
3 Immobilienobjekte 3
AMARA MARIS Strand & Spa – Dies ist ein neuer Luxus-Wohnkomplex an der Mittelmeerküste im atemberaubenden Ferienort La Manga del Mar Menor an der Costa Cálida. Der Komplex besteht aus zwei 9-stöckigen Blöcken mit 1-3 Schlafzimmern, Apartments mit Terrassen mit Meerblick in allen Objekten, an…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
339,106
Wohnung 2 zimmer
98.0
541,627
Wohnung 3 zimmer
115.0
647,597
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Miami Towers
San Javier, Spanien
von
$474,410
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 123 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnanlage mit Blick auf das Mittelmeer, mit direktem Zugang vom öffentlichen Schwimmbad zur Promenade und zum Strand. Jede Immobilie wird schlüsselfertig übergeben, nicht nur mit Küchengeräten und Klimaanlage ausgestattet, sondern auch komplett möbliert. Der Komplex verfügt über: Großer Inf…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
123.0
529,852
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
