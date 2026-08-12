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Schlösser in Spanien

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Balearische Inseln
106
106 immobilienobjekte total found
Schloss 3 Schlafzimmer in Serra de Tramuntana, Spanien
Schloss 3 Schlafzimmer
Serra de Tramuntana, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Villa in Balearen
$1,11M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Villa in Balearen
$2,22M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 247 m²
Villa in Balearen
$2,36M
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TekceTekce
Schloss 4 Schlafzimmer in Ses Rotes Velles, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Ses Rotes Velles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 414 m²
Villa in Balearen
$2,45M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Villa in Balearen
$925,943
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Schloss 5 Schlafzimmer in Palma de Mallorca, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Palma de Mallorca, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
Villa in Balearen
$3,95M
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Schloss 5 Schlafzimmer in es Capdella, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
es Capdella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 451 m²
Villa in Balearen
$5,24M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Villa in Balearen
$1,51M
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Schloss 6 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 6 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Villa in Balearen
$1,98M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Port dAndratx, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Port dAndratx, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 359 m²
Villa in Balearen
$15,02M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Villa in Balearen
$4,60M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Ses Rotes Velles, Spanien
Schloss 7 Schlafzimmer
Ses Rotes Velles, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 302 m²
Villa in Balearen
$1,49M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Port dAndratx, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Port dAndratx, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 662 m²
Villa in Balearen
$15,02M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Villa in Balearen
$6,39M
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Schloss 3 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 3 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 375 m²
Villa in Balearen
$2,15M
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Schloss 7 Schlafzimmer in ses Illetes, Spanien
Schloss 7 Schlafzimmer
ses Illetes, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 911 m²
Villa in Balearen
$6,64M
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Schloss 8 Schlafzimmer in Pollenca, Spanien
Schloss 8 Schlafzimmer
Pollenca, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Villa in Balearen
$2,91M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 615 m²
Villa in Balearen
$10,89M
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Schloss 3 Schlafzimmer in Sol de Mallorca, Spanien
Schloss 3 Schlafzimmer
Sol de Mallorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Villa in Balearen
$2,27M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Sol de Mallorca, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Sol de Mallorca, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 690 m²
Villa in Balearen
$3,49M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Villa in Balearen
$6,41M
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Schloss 4 Schlafzimmer in ses Illetes, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
ses Illetes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Villa in Balearen
$8,15M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Port dAndratx, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Port dAndratx, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Villa in Balearen
$4,89M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Son Caliu, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Son Caliu, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Villa in Balearen
$4,54M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Ses Rotes Velles, Spanien
Schloss 7 Schlafzimmer
Ses Rotes Velles, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 432 m²
Stockwerk 3
Villa in Balearen
$1,50M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Sol de Mallorca, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Sol de Mallorca, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 439 m²
Villa in Balearen
$3,32M
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Schloss 3 Schlafzimmer in Andratx, Spanien
Schloss 3 Schlafzimmer
Andratx, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Haus in Balearen
$931,767
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Schloss 4 Schlafzimmer in Port dAndratx, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Port dAndratx, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Villa mit einem völlig neuen Design und Meerblick steht zum Verkauf in der grünen, ruhigen u…
$6,92M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 937 m²
Villa in Balearen
$8,74M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Port dAndratx, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Port dAndratx, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 059 m²
Stockwerk 1
Villa in Balearen
$28,54M
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