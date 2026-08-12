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Gewerbeimmobilien in Spanien

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Torrevieja
48
Barcelona
350
Marbella
8
Valencia
19
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839 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 202 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 202 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 202 m²
$212,542
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Gewerbefläche 159 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 159 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 159 m²
Viele 3 Geschäftsräume neben der Sagrada Familia.Umwelt:WohngebietBereich der hohen kommerzi…
$607,635
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Geschäft 77 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 77 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 77 m²
Geschäftsräume mit einem Mieter im nächsten Vorort von Barcelona: Santa Coloma de Gramenet s…
$682,866
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TekceTekce
Büro 91 m² in Barcelona, Spanien
Büro 91 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 91 m²
Kommerziell mit Mieter in einem modernen Viertel von Barcelona.Umwelt:Universitätskrankenhau…
$260,415
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Geschäft 2 708 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 2 708 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 708 m²
Geschäftsräume zum Verkauf in der berühmten Küstenstadt Vilanova i la Geltrú, 50 km von Barc…
$8,10M
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Geschäft 365 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 365 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 365 m²
Es werden Geschäftsräume im Geschäftsbereich Barcelona verkauft. Umwelt: Eine Wohnzone …
$775,458
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Geschäft 191 m² in Spanien
Geschäft 191 m²
Spanien
Fläche 191 m²
Zum Verkauf Räumlichkeiten mit einem zuverlässigen Mieter in Madrid. Umwelt:prestigeträchtig…
$1,11M
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Gewerbefläche 60 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 60 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese Gewerbefläche im Erdgeschoss, auf Straßenebene, befindet sich im nördlichen Teil von T…
$151,025
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Gewerbefläche 180 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 180 m²
Barcelona, Spanien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 180 m²
Wohnung im gotischen Viertel – eine Wohnung mit einem operativen StudentenmietgeschäftZum Ve…
$1,01M
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Geschäft 212 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 212 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 212 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Umwelt:dicht besiedelte…
$509,256
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Geschäft 148 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 148 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 148 m²
Ein Geschäftshaus in Barcelona wird verkauft. Umwelt: aktive Handelszone; Entwickelte…
$364,581
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Gewerbefläche 1 286 m² in AB 5008, Spanien
Gewerbefläche 1 286 m²
AB 5008, Spanien
Schlafräume 17
Fläche 1 286 m²
Das Zwei-Sterne-Hotel befindet sich an der Kreuzung zwischen der Sierras de Segura und Rio M…
$4,41M
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Gewerbefläche 565 m² in Albesa, Spanien
Gewerbefläche 565 m²
Albesa, Spanien
Fläche 565 m²
Aparotel im Zentrum von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Gesamtfläche beträgt 740 Qua…
$3,71M
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Gewerbefläche 25 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 25 m²
Alicante, Spanien
Fläche 25 m²
Wir haben diesen unglaublichen Parkplatz zum Verkauf im Zentrum von Alicante, auf der Av. Ma…
$64,484
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Geschäft 1 862 m² in Spanien
Geschäft 1 862 m²
Spanien
Fläche 1 862 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in Madrid. Umwelt:dichtes Wohngebiet;entwickelte I…
$6,22M
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Geschäft 975 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 975 m²
Madrid, Spanien
Fläche 975 m²
Eckzimmer mit Mieter zu verkaufen in einer der dicht besiedelten Gegenden von Madrid.Umwelt:…
$4,27M
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Restaurant, Café 88 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 88 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 88 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter im zentralen Bereich von Barcelona.Umwelt:Wohnge…
$636,570
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Geschäft 130 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 130 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 130 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in der Altstadt von Barcelona. Die A…
$1,97M
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Geschäft in Kanarische Inseln, Spanien
Geschäft
Kanarische Inseln, Spanien
LIDL Teneriffa ist eine einzigartige Investitionsmöglichkeit mit der Zahlung von 80% der Kos…
$5,71M
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Gewerbefläche 160 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 160 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 160 m²
Zu verkaufen Eckzimmer im Herzen der Altstadt von Barcelona. Die Anlage hat eine strategisch…
$607,635
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Gewerbefläche 100 m² in Arona, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht ein schönes Zimmer von 100 m2. Der Raum besteht aus: einem Schönheitssa…
$34,989
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Gewerbefläche 1 373 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 1 373 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 373 m²
Großartige Geschäftsräume zum Verkauf auf Avenida Periodista Rodolfo Salazar mit einer Fläch…
$982,702
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Gewerbefläche 336 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 336 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 336 m²
Gewerberäume im Gebiet Siutat Beya von Barcelona. Die Gesamtfläche beträgt 336 Quadratmeter.…
$3,47M
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Geschäft 575 m² in Spanien
Geschäft 575 m²
Spanien
Fläche 575 m²
Geschäftsräume mit einem Mieter in Madrid stehen zum Verkauf.Umgebung:Wohngebiet;entwickelte…
$1,27M
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Hotel 12 000 m² in Alicante, Spanien
Hotel 12 000 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 101
Anzahl der Badezimmer 101
Fläche 12 000 m²
The international airport of Alicante is located at 25 km and the tram station at 300 meters…
$12,30M
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Geschäft 211 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 211 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 211 m²
In dringenden Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter in Badalon.Umwelt:dichtes Wohngebiet;e…
$1,74M
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Geschäft 290 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 290 m²
Madrid, Spanien
Fläche 290 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Madrid.Umwe…
$1,41M
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Restaurant, Café 130 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 130 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 130 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:Wohngebiet des zentralen Bezi…
$925,920
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Gewerbefläche 400 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 400 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 400 m²
Geschäftsräume im Eixample-Gebiet von Barcelona.Die Gesamtfläche von 400 Quadratmetern. in e…
$1,64M
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Gewerbefläche 121 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 121 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 121 m²
Geschäftsräume in der Gegend von Gracia in Barcelona.Die Gesamtfläche beträgt 121 Quadratmet…
$442,674
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