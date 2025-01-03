Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca

Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer in Finestrat

Diese Luxuswohnungen befinden sich in Finestrat, einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden an der Costa Blanca, und bieten einen ruhigen Lebensstil inmitten von Natur, Golfplätzen und Mittelmeerstränden. Diese Küstenstadt verbindet den Charme der Berge mit der Nähe zum Meer und genießt über 320 Sonnentage im Jahr.

Die Annehmlichkeiten sind leicht erreichbar, die nächsten lokalen Dienstleistungen wie Geschäfte, Cafés und Restaurants beginnen nur 0,5 km entfernt. Das Stadtzentrum von Finestrat ist 1,2 km entfernt und der Golfplatz Puig Campana ist in 3,6 km erreichbar. Benidorm und sein lebhaftes Strandleben sind nur 4,7 km entfernt, während der schöne Strand Playa de Poniente 5,1 km entfernt ist. Villajoyosa liegt 9,6 km entfernt, die Stadt Alicante 39,8 km und der internationale Flughafen Alicante nur 53,4 km von der Immobilie entfernt, was eine nahtlose Verkehrsanbindung gewährleistet.

Die Wohnanlage ist sorgfältig in drei niedrige Blöcke mit jeweils 33 Apartments unterteilt und bietet insgesamt 99 Wohnungen an. Der Komplex verfügt über drei separate Poolbereiche, landschaftlich gestaltete Grünflächen, einen Kinderspielplatz, einen Fitnessbereich, einen Padel-Court und Parkplätze vor Ort, die eine lebendige und aktive, aber dennoch ruhige Umgebung schaffen.

Diese eleganten Wohnungen zum Verkauf in Finestrat werden in drei Grundrissen angeboten: Einheiten im Erdgeschoss ab 87,54 m², Wohnungen im zweiten Stock ab 98,02 m² mit Terrassen und geräumige Modelle im obersten Stockwerk mit 153,79 m² inklusive privatem Solarium. Alle Wohnungen verfügen über 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer, sind lichtdurchflutet und mit modernster Schallisolierung und Klimaanlage ausgestattet. Jede Immobilie bietet sowohl von den Innen- als auch von den Außenbereichen aus einen Panoramablick auf das Mittelmeer und die Skyline von Benidorm.

ALC-01081