Wohnung in einem Neubau 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada

Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium

In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und bietet Küstennähe und eine Vielzahl von Dienstleistungen in Gehweite, ideal sowohl für das dauerhafte Wohnen als auch für Urlaubsaufenthalte.

Das Projekt ist ideal gelegen in der Nähe aller wichtigen Annehmlichkeiten: 0,3 km zur Apotheke, 0,6 km zum Supermarkt, 0,6 km zu Cafés und Restaurants, 0,8 km zum Gesundheitszentrum, 1,5 km zum Golfplatz, 2 km zur internationalen Schule, 6,2 km zum Einkaufszentrum, 7,5 km zum Strand von Guardamar, 12,4 km zum Stadtzentrum von Torrevieja und 39,6 km zum Flughafen Alicante.

Die Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada sind durchdacht gestaltet und verfügen über ruhige, landschaftlich gestaltete Gemeinschaftsbereiche, die um einen großen Swimmingpool angeordnet sind. Diese grüne Oase bietet eine ruhige Umgebung zum Entspannen oder für gesellige Momente an. Darüber hinaus verfügt jede Wohnung über einen zugewiesenen Parkplatz innerhalb einer sicheren Wohnanlage, was zusätzlichen Komfort bietet.

Diese eleganten Wohnung sind mit 2 oder 3 Schlafzimmern verfügbar und bieten entweder einen privaten Garten im Erdgeschoss oder eine großzügige Dachterrasse im obersten Stockwerk. Im Inneren finden Sie helle, offene Wohnbereiche, die ein Wohnzimmer, einen Essbereich und eine voll ausgestattete Küche kombinieren. Moderne Badezimmer und großzügige Schlafzimmer machen jede Wohnung komfortabel und praktisch für den Alltag.

ALC-01037