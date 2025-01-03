  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada

Rojales, Spanien
von
$328,447
;
42
ID: 27732
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Rojales

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen in Quesada

Ciudad Quesada ist eine lebendige und gut etablierte Stadt an der Costa Blanca, die für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, ihre internationale Atmosphäre und die Nähe zu wunderschönen Mittelmeerstränden bekannt ist. Diese lebhafte Gegend bietet eine große Auswahl an Restaurants, Geschäften und Dienstleistungen und ist somit ideal für einen dauerhaften Wohnsitz oder für den Urlaub.

Die Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada sind perfekt gelegen und bieten sowohl Komfort als auch Freizeitmöglichkeiten. Supermärkte, Restaurants und Geschäfte sind nur 0,4 km entfernt, während das lebhafte Zentrum von Ciudad Quesada nur 1,2 km entfernt ist. Der nächste Golfplatz, La Marquesa Golf, ist 3,1 km entfernt, La Finca Golf ist in 9,5 km erreichbar. Die Sandstrände von Guardamar del Segura sind nur 8,5 km entfernt, und die malerische Küste von Torrevieja ist 12,3 km entfernt. Die Städte Torrevieja und Orihuela sind 12,5 km bzw. 24,2 km entfernt. Für Flugreisen liegt der Flughafen Alicante günstig 39,7 km von der Wohnung entfernt, und der Flughafen Murcia ist 63,8 km entfernt.

Die Wohnanlage umfasst 84 moderne Wohnungen, wobei Sie zwischen Wohnungen im Erdgeschoss mit privatem Garten oder Wohnungen im obersten Stockwerk mit großzügigen Sonnenterrassen wählen können. Die geschlossene Wohnanlage ist auf Entspannung und Geselligkeit ausgelegt und verfügt über wunderschön angelegte Grünflächen, Fußgängerwege und einen großen Gemeinschaftspool im Herzen der Anlage.

Jede Wohnung ist durchdacht gestaltet und verfügt über einen offenen Wohnbereich mit einer voll ausgestatteten Küche und einem hellen Wohnzimmer. Die Wohnungen werden möbliert übergeben und sind mit hochwertigen Haushaltsgeräten, Klimaanlage, elektrischen Jalousien und einem energieeffizienten aerothermischen System für Warmwasser ausgestattet. Die Badezimmer verfügen über Fußbodenheizung für zusätzlichen Komfort. Große Terrassen oder private Gärten bieten perfekten Platz für das Leben im Freien, und jede Wohnung verfügt über einen privaten Parkplatz.


ALC-01060

Standort auf der Karte

Rojales, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

