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Wohnungen am Meer in Spanien

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Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$557,683
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$325,948
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$1,02M
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TekceTekce
Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 3
Golf-Front-Wohnungen mit Großen Terrassen in Mijas Die Wohnungen befinden sich in einer sehr…
$737,369
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Wohnung 3 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$614,260
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Wohnung 3 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$583,085
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Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$258,909
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Wohnung 4 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$654,672
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Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einer Sozialen Anlage in Mijas in Natürlicher Umgebung mit viel Grün Die Wohnun…
$405,477
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$910,998
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Wohnung 4 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$650,053
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Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$369,870
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Wohnung 3 zimmer in Casares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 1
Luxuriöses, fantastisches Apartment mit Meerblick, großer Terrasse und Gemeinschaftspool in …
$582,947
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Strandnähe in Torrevieja Diese Wohnu…
$517,952
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
2-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Meeres in Punta Prima. Luxusapartment mit 2 Schlafzimmern, …
$462,724
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Penthouse 5 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einem Komplex mit Privilegierter Lage in Estepona Die Wohnung…
$646,772
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Wohnung 3 zimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wohnungen in Málaga in der Nähe von Marbella und den Stränden von Puerto Banús Málaga liegt …
$1,35M
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Häuser mit Meerblick in Strandnähe in Fuengirola El Higuerón liegt zwischen Benalmádena und …
$867,835
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick, Pools, Fitnessraum un…
$426,043
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Brandneue Immobilien mit Meerblick in El Higueron Fuengirola Die Immobilien befinden sich in…
$955,262
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
Exquisites Strand-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großzügiger Terrasse und Pool in …
$622,681
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Wohnung 4 zimmer in Denia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Apartment in einem Premium-Resort mit atemberaubendem Meerblick In diesem Prem…
$595,250
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Penthouse 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 203 m²
Stockwerk 5/5
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick …
$648,457
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 4
Prächtige Aussichtswohnungen in einer erstklassigen Gegend von Marbella Dieses Neubauprojekt…
$686,261
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
3-Zimmer-Wohnung mit seitlichem Meerblick . Kürzlich renoviertes Apartment mit 3 Schlafzimme…
$255,661
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in einer exklusiven Anlage mit großen tropischen Gärten in Estepona Die Wohnungen …
$1,25M
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 5/5
Traumhaftes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem Meerbli…
$477,810
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Wohnung 4 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Atemberaubende Wohnungen und Penthäuser mit Meerblick in Estepona Málaga Estepona, oft als „…
$925,745
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Wohnung 3 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne Wohnungen mit Meer und Bergblick in ruhiger Lage in Mijas Mijas ist eine der attrakt…
$466,950
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit herrlichem Meerblick, Gemeinschaftspool und Ruhebereich in ei…
$347,624
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