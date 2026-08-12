Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Wohnimmobilien
  4. Villa

Villen in Spanien

;
Torrevieja
117
Barcelona
13
Marbella
208
Madrid
5
Zeig mehr
5 471 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
Eine Anfrage stellen
Villa in Los Montesinos, Spanien
Villa
Los Montesinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der charmanten Gemeinde Los Montesinos gelegen, besteht dieses exklusive Wohnangebot aus …
$547,740
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
$705,008
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Diese stilvolle Villa befindet sich in der etablierten Urbanisation Los Balcones in Torrevie…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
Eine Anfrage stellen
Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Moderne gelijkvloerse villa's in Altaona Golf Resort Murcia Toplocatie in golfresor…
$551,771
Eine Anfrage stellen
Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$427,662
Eine Anfrage stellen
Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bieten diese exklusiven Villen …
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cartagena, Spanien
Villa
Cartagena, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Nieuwbouwwoningen (halfvrijstaand) met toeristenvergunning in La Manga Club – Luxe investeri…
$462,300
Eine Anfrage stellen
Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
In der exklusiven Gegend von Cumbre del Sol gelegen, bietet diese Villa ein einzigartiges Wo…
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Parkplatz, Privater Pool
$542,047
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Casares, Spanien
Villa 6 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 713 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige Villa am Golfplatz mit herrlichem Blick in Casares Diese schlüsselfertige Anla…
$7,50M
Eine Anfrage stellen
Villa in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Exklusive Golfvillen in erster Meereslinie in Hacienda del Álamo, Costa Cálida Mode…
$713,611
Eine Anfrage stellen
Villa in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Exklusive Golfvillen in erster Meereslinie in Hacienda del Álamo, Costa Cálida Mode…
$715,922
Eine Anfrage stellen
Villa in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Exklusive Golfvillen in erster Meereslinie in Hacienda del Álamo, Costa Cálida Mode…
$765,456
Eine Anfrage stellen
Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 202 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Neubau von schönen Villen in Alt…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Villa 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$506,227
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
Eine Anfrage stellen
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
Eine Anfrage stellen
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Diese neu erbaute, freistehende Villa direkt am Meer mit traumhaftem Ausblick befindet sich …
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cartagena, Spanien
Villa
Cartagena, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Nieuwbouwwoningen (halfvrijstaand) met toeristenvergunning in La Manga Club – Luxe investeri…
$421,849
Eine Anfrage stellen
Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEUBAU-VILLEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFPLATZ Neubau Wohnanlage von Villen in Condad…
$339,459
Eine Anfrage stellen
Villa in Ibiza, Spanien
Villa
Ibiza, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Exklusiv renovierte Villa in Can Furnet mit südlicher Ausrichtung und herrlichem Blick auf d…
$3,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$427,662
Eine Anfrage stellen
Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 195 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Neubau von schönen Villen in Alt…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Neubau von schönen Villen in Alt…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cartagena, Spanien
Villa
Cartagena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Nieuwbouwwoningen (halfvrijstaand) met toeristenvergunning in La Manga Club – Luxe investeri…
$520,088
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 304 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool in La Zenia. Freistehende Eckvilla mit 3 Sc…
$574,810
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen