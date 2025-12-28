  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Orihuela, Spanien

Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Orihuela, Spanien
von
$372,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Ort: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Kosten: ab 340.000 € Datum der Lieferung der Einrichtung: August, Oktober, November 2023   Der Wohnkomplex Playa Flamenca befindet sich in der Gemeinde Oriuela Costa im gleichnamigen Gebiet von Playa Flamenca.   Der Komplex besteht aus m…
Риэлтор без границ
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$312,672
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$493,259
Jahr der Inbetriebnahme 2026
TEKCE Real Estate
OneOne
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$347,414
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$382,639
Jahr der Inbetriebnahme 2026
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$277,931
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Spanien
von
$293,080
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 92–110 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der Ciéuelica-Komplex besteht aus vier Apartmentgebäuden mit insgesamt 64 Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und 14 Bungalows mit 3 Schlafzimmern. Der Wohnkomplex verfügt über Gemeinschaftsbereiche, darunter 3 Swimmingpools, 2 Whirlpools sowie einen Sport- und Kinderbereich, in dem Sie da…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
92.0
388,558
Wohnung 3 zimmer
94.0
458,028
Bungalow
110.0
388,558
EspanaTour
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Spanien
von
$170,777
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 69–98 m²
2 Immobilienobjekte 2
Residencial Riomar ist eine umzäunte Urbanisation mit 46 medizinischen Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern und Tiefgaragenparkplatz, verteilt auf einen Block mit Erdgeschoss und 2 Etagen. Wenn Ihre Mobilität eingeschränkt ist, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn Riomar Healthy L…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0 – 98.0
184,860 – 214,296
EspanaTour
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Orihuela, Spanien
von
$209,982
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Haben Sie dieses Terrassengefühl? AMANECER X integriert Luxus und Funktionalität in ein inspirierendes Konzept, das sich durch Formen, die Verwendung hochwertiger Materialien mit unterschiedlichen Texturen und hervorragender Verarbeitung auszeichnet.Gelegen in Orihuela Costa, einer sehr ruhi…
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Orihuela, Spanien
von
$311,136
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 72–121 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Komplex befindet sich in Orihuela Costa – Dies ist ein malerisches Feriengebiet, Teil der spanischen Costa Blanca. Hier können Sie die ursprüngliche mediterrane Landschaft genießen – Täler, Bergkiefern- und Eichenwälder, Wiesen, reich an Düften verschiedener duftender Pflanzen. Die umlie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
72.0
353,117
Wohnung 3 zimmer
82.0 – 84.0
347,348 – 388,558
Haus
121.0
677,034
EspanaTour
