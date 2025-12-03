  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Guardamar del Segura
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Guardamar del Segura, Spanien

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Alle anzeigen Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Spanien
von
$273,515
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Ein Premium-Standort, mit privater Gemeinschaft und Wohnungen gebaut mit Komfort im Kopf.Unvergleichliche modernste und zeitgemäße, wellenartige Fassade mit eleganten Balkonen-Terrassen. Luxus-Wohnungen mit hohem Finish, die Aufmerksamkeit auf jedes Detail und macht Ihr Spanisch Dreams House…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$333,475
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$261,340
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$268,435
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$292,086
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$274,348
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$292,086
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Alle anzeigen Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Spanien
von
$262,315
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 79 m²
3 Immobilienobjekte 3
Geschlossener Komplex mit Swimmingpool, Grünfläche und ganzjährig geöffnetem Spa. Das Gelände umfasst einen Co-Working-Space, ein intelligentes Postamt, ein 24-Stunden-Café, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Motorroller sowie einen Kinderspielplatz. Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Intern…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
79.0
293,098 – 315,196
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Guardamar del Segura, Spanien
von
$269,826
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 96 m²
3 Immobilienobjekte 3
Navale Residencial ist eine Oase der Ruhe gegenüber dem spektakulären Las Dunas Natural Park und dem Meer. Diese moderne, 10-stöckige Wohnanlage bietet 18 Apartments und 2 Penthäuser mit Gemeinschaftsräumen und direktem Meerblick von den oberen Etagen. Öffentliche Räume sind entworfen, um di…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
96.0
301,239 – 626,903
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen