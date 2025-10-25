Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Langfristige Vermietung
  4. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Spanien

Valencianische Gemeinschaft
3
Alicante
3
la Marina Baixa
3
6 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Castell dAro, Spanien
Haus 4 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Scat Realty
Sprachen
Русский, Español
4-Schlafzimmer-Villa in Finestrat, Spanien
4-Schlafzimmer-Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Parkplatz, Privater Pool, Bergblick, Balkon
$5,207
pro Monat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Haus 5 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 755 m²
Etagenzahl 3
Luxurious modern villa built in 2018 located in the residential community of Rio Real "La Fi…
$12,410
pro Monat
5-Schlafzimmer-Villa in Finestrat, Spanien
5-Schlafzimmer-Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Parkplatz, Privater Pool, Bergblick, Balkon
$5,247
pro Monat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
3-Schlafzimmer-Villa in Adeje, Spanien
3-Schlafzimmer-Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Zur Langzeitmiete angeboten wird eine stilvolle, moderne Villa im Komplex „Insigne Luxury Vi…
$6,461
pro Monat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
5-Schlafzimmer-Villa in Altea, Spanien
5-Schlafzimmer-Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Garage, Parkplatz, Privater Pool, Bergblick, Balkon
$5,852
pro Monat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית

