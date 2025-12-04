  1. Realting.com
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Orihuela, Spanien
von
$372,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Ort: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Kosten: ab 340.000 € Datum der Lieferung der Einrichtung: August, Oktober, November 2023   Der Wohnkomplex Playa Flamenca befindet sich in der Gemeinde Oriuela Costa im gleichnamigen Gebiet von Playa Flamenca.   Der Komplex besteht aus m…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage Residencial La Isla III
Wohnanlage Residencial La Isla III
Wohnanlage Residencial La Isla III
Torrevieja, Spanien
von
$271,510
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 73–101 m²
5 Immobilienobjekte 5
Residencial „La Isla III“ ist ein städtischer Komplex bestehend aus 44 Doppelhaushälften mit 2 und 3 Schlafzimmern. Der Komplex verfügt über einen großen Gemeinschaftsgarten und einen Gemeinschaftspool. Die Wohnanlage liegt in der Nähe aller Arten von Dienstleistungen und etwa 500 Meter vom …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Wohnung 3 zimmer
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Immobilienagentur
EspanaTour
Orihuela, Spanien
von
$493,259
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Spanien
von
$273,515
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Ein Premium-Standort, mit privater Gemeinschaft und Wohnungen gebaut mit Komfort im Kopf.Unvergleichliche modernste und zeitgemäße, wellenartige Fassade mit eleganten Balkonen-Terrassen. Luxus-Wohnungen mit hohem Finish, die Aufmerksamkeit auf jedes Detail und macht Ihr Spanisch Dreams House…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Rojales, Spanien
von
$462,651
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Rojales, Spanien
von
$357,877
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Orihuela, Spanien
von
$312,672
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen mit Pool in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela, Alicante Diese neu erbauten Wohnungen befinden sich in Orihuela, einer Stadt im Süden der Region Valencia in der Provinz Alicante. Alicante ist die zweitbevölkerungsreichste Provinz der Region Valencia und beherbergt auc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Rojales, Spanien
von
$343,136
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen in Quesada Ciudad Quesada ist eine lebendige und gut etablierte Stadt an der Costa Blanca, die für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, ihre internationale Atmosphäre und die Nähe zu wunderschönen Mittelmeerstränden bekannt ist. …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Guardamar del Segura, Spanien
von
$333,475
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Callosa de Segura, Spanien
von
$270,553
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 76–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Komplex befindet sich in Orihuela Costa – Dies ist ein malerisches Feriengebiet, Teil der spanischen Costa Blanca. Hier können Sie die ursprüngliche mediterrane Landschaft genießen – Täler, Bergkiefern- und Eichenwälder, Wiesen, reich an Düften verschiedener duftender Pflanzen. Die umlie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
76.0
302,402
Haus
87.0
406,964
Immobilienagentur
EspanaTour
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$466,592
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
La Mata, Spanien
von
$314,172
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 84–113 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage vom geschlossenen Typ Eden Beach mit 3 Swimmingpools für Erwachsene und Kinder, Grün- und Sportbereiche, Spielplatz, Parkplatz.Der Preis beinhaltet:voll ausgestattete Badezimmer,Einbauschränke im ganzen Haus,Klimaanlage,möblierte und ausgestattete Küchenausstattung,Erlaubte Blinds…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
84.0
331,479
Wohnung 3 zimmer
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Immobilienagentur
EspanaTour
Torrevieja, Spanien
von
$324,915
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$479,456
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$290,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78–79 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage verfügt über einen Gemeinschaftspool mit Grünflächen, einen Wellnessbereich (Fitnessraum, Sauna, Whirlpool) und einen Kinderbereich. Eine ausgebaute Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar: Geschäfte, ein Einkaufszentrum, ein medizinisches Zentrum, Apotheken, Verwaltungsbüros, Ba…
Immobilienagentur
EspanaTour
Guardamar del Segura, Spanien
von
$261,340
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Rojales, Spanien
von
$373,181
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Orihuela, Spanien
von
$209,982
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Haben Sie dieses Terrassengefühl? AMANECER X integriert Luxus und Funktionalität in ein inspirierendes Konzept, das sich durch Formen, die Verwendung hochwertiger Materialien mit unterschiedlichen Texturen und hervorragender Verarbeitung auszeichnet.Gelegen in Orihuela Costa, einer sehr ruhi…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Spanien
von
$293,080
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 92–110 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der Ciéuelica-Komplex besteht aus vier Apartmentgebäuden mit insgesamt 64 Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und 14 Bungalows mit 3 Schlafzimmern. Der Wohnkomplex verfügt über Gemeinschaftsbereiche, darunter 3 Swimmingpools, 2 Whirlpools sowie einen Sport- und Kinderbereich, in dem Sie da…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
92.0
383,818
Wohnung 3 zimmer
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Immobilienagentur
EspanaTour
Guardamar del Segura, Spanien
von
$268,435
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$270,450
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Orihuela, Spanien
von
$594,500
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Spanien
von
$239,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 75–77 m²
3 Immobilienobjekte 3
Apartments mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern Ein paar Meter von all unseren Diensten entfernt: Supermarkt, Restaurants, Pharmazie, Corte für Padl -Tennis, englisches Bowling, Golffeld ... Das Finish von höchster Qualität Eine große öffentliche Zone mit einem Pool
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
von
$312,832
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 88–102 m²
4 Immobilienobjekte 4
Moderner Wohnkomplex in Mil Plumeras, perfekt integriert in eine privilegierte Umgebung, nur 750 Meter von einem der schönsten Strände des Mittelmeers entfernt. Die erste Phase besteht aus 24 hochwertigen Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und 12 Bungalows mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.0
359,393 – 464,071
Wohnung 3 zimmer
102.0
378,003 – 436,157
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Spanien
von
$300,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 67–89 m²
9 Immobilienobjekte 9
Das Gebäude besteht aus 12 Wohnungen. Gemeinschaftspool auf dem Dach des Gebäudes
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Wohnung 3 zimmer
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Callosa de Segura, Spanien
von
$276,572
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 75–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Wohnanlage Amanecer X besteht aus 108 Wohnungen mit großen Terrassen. 108 Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern. 8 Blöcke aufgeteilt in Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage und Penthäuser mit privater Solariumterrasse. Jedes mit seinem eigenen individuellen Aufzug
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
Immobilienagentur
EspanaTour
Rojales, Spanien
von
$363,764
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Rojales, Spanien
von
$368,472
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Torrevieja, Spanien
von
$335,391
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Fläche 146 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ocean Dream by TM liegt in einer privilegierten Gegend von Punta Prima: neben dem Naturschutzgebiet Lo Ferris, nur 300 Meter vom Strand von Cala Pieteras und nur 5 Minuten von Torrevieja entfernt. Die Urbanisation wird insgesamt 36 Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und einem atember…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
146.0
479,191
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Spanien
von
$250,597
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 78–179 m²
9 Immobilienobjekte 9
Der Wohnkomplex Lagoons Village von TM liegt in einer privilegierten natürlichen Umgebung – und zwar in einer privilegierten natürlichen Umgebung. zwischen dem Naturpark La Mata und der Rosa Lagune von Torrevieja. Laguna Rosa wird aus 240 Häusern unterschiedlicher Art bestehen, darunter Apar…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
266,347
Wohnung 2 zimmer
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Wohnung 3 zimmer
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
Immobilienagentur
EspanaTour
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$323,738
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Orihuela, Spanien
von
$311,136
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 72–121 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Komplex befindet sich in Orihuela Costa – Dies ist ein malerisches Feriengebiet, Teil der spanischen Costa Blanca. Hier können Sie die ursprüngliche mediterrane Landschaft genießen – Täler, Bergkiefern- und Eichenwälder, Wiesen, reich an Düften verschiedener duftender Pflanzen. Die umlie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
72.0
348,809
Wohnung 3 zimmer
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Haus
121.0
668,774
Immobilienagentur
EspanaTour
Guardamar del Segura, Spanien
von
$292,086
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Spanien
von
$170,777
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 69–98 m²
2 Immobilienobjekte 2
Residencial Riomar ist eine umzäunte Urbanisation mit 46 medizinischen Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern und Tiefgaragenparkplatz, verteilt auf einen Block mit Erdgeschoss und 2 Etagen. Wenn Ihre Mobilität eingeschränkt ist, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn Riomar Healthy L…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Spanien
von
$484,947
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 72–106 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue Anlage in Punta Prima, Alicante, am Meer, mit Häusern mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und großen Terrassen. Die Gemeinschaftsbereiche verfügen über Pools, einen Kinderspielplatz und große Gärten. Mit Meerblick, auf der ersten Linie oder ein paar Meter vom Strand entfernt. Videoüber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
72.0
522,225
Wohnung 3 zimmer
106.0
667,611
Immobilienagentur
EspanaTour
Orihuela, Spanien
von
$400,258
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Orihuela, Spanien
von
$347,414
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen mit Pool in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela, Alicante Diese neu erbauten Wohnungen befinden sich in Orihuela, einer Stadt im Süden der Region Valencia in der Provinz Alicante. Alicante ist die zweitbevölkerungsreichste Provinz der Region Valencia und beherbergt auc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$726,716
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Rojales, Spanien
von
$466,182
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$338,468
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Torrevieja, Spanien
von
$389,523
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 85 m²
1 Immobilienobjekt 1
In Torrevieja, der Perle der Costa Blanca, entsteht eine neue Immobilienikone: Kasia V, das neueste Wohnprojekt. Dieser fünfstöckige Wohnkomplex mit 34 Wohneinheiten definiert das Konzept von Luxus und Komfort im Stadtzentrum neu. Kasia V liegt majestätisch im Herzen von Torrevieja und hat …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
85.0
382,655
Immobilienagentur
EspanaTour
Orihuela, Spanien
von
$394,371
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Rojales, Spanien
von
$336,687
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Guardamar del Segura, Spanien
von
$274,348
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$435,468
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 131–205 m²
8 Immobilienobjekte 8
Euromarina präsentiert seine ausgewählte Sammlung von Luxusvillen an der Costa Blanca und Costa Cálida, architektonische Juwelen in den idyllischsten Ecken der Mittelmeerküste. Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit dem Rauschen der Wellen auf, nehmen mehr als 300 Tage im Jahr ein Sonnenbad u…
Immobilienagentur
EspanaTour
Torrevieja, Spanien
von
$337,864
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Rojales, Spanien
von
$425,684
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Moderne Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und eigenem Garten in Ciudad Quesada Diese Wohnungen befinden sich in der begehrten Stadt Ciudad Quesada und bieten eine Mischung aus Ruhe und Erreichbarkeit. Die Gegend ist bekannt für ihre lebendige Gemeinschaft, die malerische Umgebung und die …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Guardamar del Segura, Spanien
von
$292,086
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Duly Lo Marabu Villas
Wohnanlage Duly Lo Marabu Villas
Wohnanlage Duly Lo Marabu Villas
Wohnanlage Duly Lo Marabu Villas
Wohnanlage Duly Lo Marabu Villas
Wohnanlage Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Spanien
von
$495,320
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 107–123 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Wohnanlage verfügt über einen Gemeinschaftspool mit Grünflächen, einen Wellnessbereich (Fitnessraum, Sauna, Whirlpool) und einen Kinderbereich. Eine ausgebaute Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar: Geschäfte, ein Einkaufszentrum, ein medizinisches Zentrum, Apotheken, Verwaltungsbüros, Ba…
Immobilienagentur
EspanaTour
Orihuela, Spanien
von
$277,931
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen mit Pool in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela, Alicante Diese neu erbauten Wohnungen befinden sich in Orihuela, einer Stadt im Süden der Region Valencia in der Provinz Alicante. Alicante ist die zweitbevölkerungsreichste Provinz der Region Valencia und beherbergt auc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$412,030
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Spanien
von
$262,315
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 79 m²
3 Immobilienobjekte 3
Geschlossener Komplex mit Swimmingpool, Grünfläche und ganzjährig geöffnetem Spa. Das Gelände umfasst einen Co-Working-Space, ein intelligentes Postamt, ein 24-Stunden-Café, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Motorroller sowie einen Kinderspielplatz. Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Intern…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
79.0
293,098 – 315,196
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Residencial Moma II
Wohnanlage Residencial Moma II
Wohnanlage Residencial Moma II
Wohnanlage Residencial Moma II
Wohnanlage Residencial Moma II
Wohnanlage Residencial Moma II
Wohnanlage Residencial Moma II
Benijofar, Spanien
von
$267,071
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 117–218 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Häuser im Residencial Moma II verfügen über zwei, drei oder vier Schlafzimmer und eine bebaute Fläche ab 97 m², ergänzt durch großzügige Terrassen ab 20 m². Die Bewohner haben Zugang zu einem Gemeinschaftspool, Garagenzugang und einer modernen amerikanischen Küche. Die Südwestausrichtung…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
218.0
467,560
Wohnung 3 zimmer
117.0 – 154.0
329,153 – 393,123
Immobilienagentur
EspanaTour
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$631,479
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$480,570
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Spanien
von
$406,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 94–137 m²
3 Immobilienobjekte 3
AREAbeach IV bietet 30 außergewöhnliche Häuser, jedes mit privatem Grundstück, Außenküchen und Swimmingpools. Jedes Detail wurde sorgfältig ausgewählt, um eine hochwertige Verarbeitung und eine Urbanisierung zu gewährleisten, die auf jeden Aspekt Ihres Wohlbefindens größte Rücksicht nimmt
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Guardamar del Segura, Spanien
von
$269,826
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 96 m²
3 Immobilienobjekte 3
Navale Residencial ist eine Oase der Ruhe gegenüber dem spektakulären Las Dunas Natural Park und dem Meer. Diese moderne, 10-stöckige Wohnanlage bietet 18 Apartments und 2 Penthäuser mit Gemeinschaftsräumen und direktem Meerblick von den oberen Etagen. Öffentliche Räume sind entworfen, um di…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
96.0
301,239 – 626,903
Immobilienagentur
EspanaTour
Rojales, Spanien
von
$467,360
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage VALONIA RESORT
Wohnanlage VALONIA RESORT
Wohnanlage VALONIA RESORT
Wohnanlage VALONIA RESORT
Wohnanlage VALONIA RESORT
Wohnanlage VALONIA RESORT
Torrevieja, Spanien
von
$344,228
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 71–89 m²
2 Immobilienobjekte 2
In diesem Wohngebiet stehen Ihnen Häuser mit 2 oder 3 Schlafzimmern in einem modernen Gebäude zur Verfügung. Zu den Gemeinschaftsbereichen gehören drei Swimmingpools, ein Fitnessstudio, ein Padel-Tennisplatz und große Gärten
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
71.0 – 89.0
412,895 – 423,363
Immobilienagentur
EspanaTour
Rojales, Spanien
von
$321,394
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen in Quesada Ciudad Quesada ist eine lebendige und gut etablierte Stadt an der Costa Blanca, die für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, ihre internationale Atmosphäre und die Nähe zu wunderschönen Mittelmeerstränden bekannt ist. …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$427,825
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$277,355
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Rojales, Spanien
von
$413,164
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Nalia Resort
Wohnanlage Nalia Resort
Wohnanlage Nalia Resort
Wohnanlage Nalia Resort
Wohnanlage Nalia Resort
Wohnanlage Nalia Resort
Torrevieja, Spanien
von
$292,697
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 131 m²
1 Immobilienobjekt 1
Nalia Resort – Luxus in Torrevieja. Torrevieja – Dank seiner Strände und Naturparks wie Laguna Rosa ist es einer der Touristenorte Nummer eins an der Costa Blanca. Aus diesem Grund hat Immosol als Entwickler eines seiner Starprojekte in dieser Stadt Alicante.  Luxusbungalows verfügen über 2…
Immobilienagentur
EspanaTour
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$321,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 83–116 m²
4 Immobilienobjekte 4
Für diejenigen, die Privatsphäre oder eine Oase der Ruhe suchen, sind die luxuriösen Euromarina Apartments – ideale Option. Mit ihrer privilegierten Lage an der schönsten Küste Spaniens bieten diese Immobilien nicht nur ein Zuhause, sondern eine Einladung, das Leben in vollen Zügen zu genieß…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 90.0
345,436 – 365,209
Wohnung 3 zimmer
116.0
491,985
Immobilienagentur
EspanaTour
