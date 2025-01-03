Wohnung in einem Neubau Wunderschöne Wohnungen mit sonnigen Innenräumen in Benalmádena Málaga

Perfekte Wohnungen und Penthäuser mit großartigen Gemeinschaftsausstattungen in Benalmádena

Torremuelle ist eine malerische Küstenregion in Benalmádena an der spanischen Costa del Sol. Bekannt für ihren atemberaubenden Meerblick, ihre ruhige Wohnatmosphäre und die Nähe zu Stränden und Naturparks, bietet sie eine Mischung aus Entspannung und Komfort. Die Gegend zeichnet sich durch eine Mischung aus modernen Villen, traditionellen andalusischen Häusern und charmanten lokalen Annehmlichkeiten aus, die alle zwischen dem Mittelmeer und den malerischen Hügeln von Benalmádena liegen. Torremuelle ist auch gut mit dem Zug verbunden, was es zu einem idealen Ort für Einheimische und Besucher macht, die Ruhe suchen und gleichzeitig die nahe gelegenen Städte leicht erreichen möchten.

Diese wunderschöne Anlage befindet sich im Herzen von Torremuelle, einem Viertel, in dem alles in unmittelbarer Nähe liegt. Der Strand ist nur 400 Meter entfernt und somit perfekt zu Fuß erreichbar. Für Golfliebhaber ist der Golfplatz Torrequebrada etwa 5 km entfernt. Der schöne Puerto Marina ist 6 km entfernt. Der internationale Flughafen Málaga ist nur 16 km entfernt und das bekannte Marbella 52 km.

Diese exklusive Wohnanlage verfügt über außergewöhnliche Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, einen Schwimmbad, einen Gemeinschafts- und Arbeitsbereich sowie private Parkplätze und Abstellräume. Sie zeichnet sich durch ihr modernes, elegantes Design und die Verwendung hochwertiger Materialien aus. Jedes Haus wurde sorgfältig geplant, um den Erwartungen der anspruchsvollsten Bewohner gerecht zu werden. Die Residenzen liegen auf einem sanft abfallenden Gelände und bieten einen atemberaubenden, unverbauten Meerblick sowie direkten Zugang zum Strand über einen wunderschön angelegten öffentlichen Park, der nur wenige Schritte entfernt ist.

Erleben Sie modernes Wohnen im Einklang mit der Schönheit des Mittelmeers in dieser exklusiven Wohnanlage mit Wohnungen zum Verkauf in Benalmádena Málaga. Dank der Lage neben einem öffentlichen Park genießen alle Wohnungen Meer- und Naturblick und eine gute Anbindung an die wichtigsten Straßen und einen nahe gelegenen Bahnhof. Die nach Süden ausgerichteten Wohnungen sind hell und geräumig und verfügen über private Terrassen und eine atemberaubende Aussicht. Die Bewohner profitieren von Innen- und Außenpools, einem Fitnessstudio, Arbeitsbereichen, Grünflächen und privaten Parkplätzen mit Abstellräumen. Mit erstklassigen Annehmlichkeiten und sicherem Wohnen ist dies der ideale Ort, um das Leben an der Küste zu genießen.

AGP-00971