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Grundstücke in Spanien

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177 immobilienobjekte total found
Grundstück in Pilar de la Horadada, Spanien
Grundstück
Pilar de la Horadada, Spanien
Rustikal (nach dem Eigentümer, nicht sektoralisiert erweiterbar, mit der Möglichkeit des Woh…
$1,15M
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Grundstück in Sol de Mallorca, Spanien
Grundstück
Sol de Mallorca, Spanien
Grundstück in Balearen
$1,75M
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Grundstück in Elx Elche, Spanien
Grundstück
Elx Elche, Spanien
Fläche 1 373 m²
Verkauf von Grundstück für Tertiary Verwenden Sie im Industrial Polígono "Elche Parque Empre…
$965,730
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Grundstück in Calp, Spanien
Grundstück
Calp, Spanien
Grundstück mit Premium Glamping Resort Projekt zum Verkauf in Calpe — €450.000Ein 11,372 m2 …
$511,940
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Grundstück in Taco, Spanien
Grundstück
Taco, Spanien
Investitionsmöglichkeit. Wir bieten ein Grundstück von städtischem Land im Dorf Taco, Santa …
$241,362
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Grundstück in Guia de Isora, Spanien
Grundstück
Guia de Isora, Spanien
Entdecken Sie eine wahrhaft außergewöhnliche Gelegenheit im Abama Resort: exklusive Baugrund…
$964,039
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Grundstück in Sol de Mallorca, Spanien
Grundstück
Sol de Mallorca, Spanien
Grundstück in Balearen
$1,40M
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Grundstück in Elx Elche, Spanien
Grundstück
Elx Elche, Spanien
Fläche 2 160 m²
Verkauf von Grundstück für Tertiary Verwenden Sie im Industrial Polígono "Elche Parque Empre…
$1,52M
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Grundstück in Adeje, Spanien
Grundstück
Adeje, Spanien
dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$8,53M
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Grundstück in Orihuela, Spanien
Grundstück
Orihuela, Spanien
Wir bieten ein Grundstück von 368 qm in Oriuela Costa. Das Hotel liegt an der zweiten Linie …
$1,18M
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Grundstück in Torre-Pacheco, Spanien
Grundstück
Torre-Pacheco, Spanien
Die Villa Finca Los Molinos liegt nur 11 km von San Javier und der malerischen Küste von Mar…
$1,49M
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Grundstück in Palamos, Spanien
Grundstück
Palamos, Spanien
Baugrundstücke in der Wohnanlage Balitrà de Dalt, PalamosIn der Wohnanlage Balitrà de Dalt (…
$697,101
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Grundstück in Orihuela, Spanien
Grundstück
Orihuela, Spanien
Zimmer 1
Fläche 1 500 m²
Wir präsentieren ein Grundstück an der Mittelmeerküste in Cabo Roig. Ein Grundstück von 1500…
$1,16M
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Grundstück in Vallromanes, Spanien
Grundstück
Vallromanes, Spanien
Fläche 22 670 m²
Grundstücke in Barcelona in prestigeträchtiger Lage Nur wenige Minuten von Barcelona entfern…
$2,06M
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Grundstück in Alhama de Murcia, Spanien
Grundstück
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 226 460 m²
Wir präsentieren ein Grundstück an der Mittelmeerküste in der Stadt Alhama de Murcia. Erstau…
$1,50M
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Grundstück in Orihuela, Spanien
Grundstück
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Wenn Sie nach Raum, Privatsphäre und der Möglichkeit suchen, ein echtes Landleben Ihrer Wahl…
$173,376
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Grundstück in Estepona, Spanien
Grundstück
Estepona, Spanien
Fläche 801 m²
Etagenzahl 3
Städtische Grundstücke für die Entwicklung von freistehenden Villen mit Pools in Estepona Ma…
$3,63M
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Grundstück in Spanien
Grundstück
Spanien
Ein außergewöhnliches städtisches Grundstück von 10,151 m2 mit herrlichem Bergblick. Eine ei…
$112,117
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Grundstück in Orihuela, Spanien
Grundstück
Orihuela, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Wir präsentieren ein Grundstück an der Mittelmeerküste in der Stadt Cabo Roig. Ein Eckgrunds…
$1,33M
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Grundstück in Arenys de Mar, Spanien
Grundstück
Arenys de Mar, Spanien
Die privilegierte Lage und der beste Meerblick erwarten Sie auf diesem einzigartigen Stück L…
$2,28M
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Grundstück in Barcelona, Spanien
Grundstück
Barcelona, Spanien
Fläche 7 000 m²
Im Verkauf befindet sich eine moderne Industrieanlage nur 30 Minuten von Barcelona entfernt,…
$5,73M
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Grundstück in Caldes de Malavella, Spanien
Grundstück
Caldes de Malavella, Spanien
$647,353
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Grundstück in Monforte del Cid, Spanien
Grundstück
Monforte del Cid, Spanien
Fläche 2 500 m²
Finalist urbaner Boden im Zentrum der Sicantine Bevölkerung von Monforte del Cid. * Die…
$1,64M
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Grundstück in Ojen, Spanien
Grundstück
Ojen, Spanien
Fläche 15 399 m²
Etagenzahl 2
15.000 m² Land in Ojen, Malaga geeignet für den Bau Das Land, das eine große Investitionsmög…
$7,50M
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Grundstück in Orihuela, Spanien
Grundstück
Orihuela, Spanien
Fläche 894 m²
Luxus-Baugrundstück in Cabo Roig für eine maßgeschneiderte Villa Diese prestigeträchtige Küs…
$770,872
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Grundstück in Llica dAmunt, Spanien
Grundstück
Llica dAmunt, Spanien
A unique multi-use investment opportunity for any type of business. glamping houses, single-…
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Altea, Spanien
Grundstück
Altea, Spanien
Fläche 2 120 m²
Großzügige Grundstücke mit Meerblick für den Villenbau in Altea Diese Grundstücke befinden s…
$204,659
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Grundstück in Spanien
Grundstück
Spanien
Fläche 1 071 m²
Zum Verkauf ein Grundstück auf der Autobahn N-403, Länge von mehr als 150 km. Die Route verb…
$462,960
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Grundstück in Benalmadena, Spanien
Grundstück
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Grundstück mit Projekt und Baugenehmigung in Benalmádena Costa – Meerblick & Schlüsselfertig…
$812,155
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Grundstück in Polop, Spanien
Grundstück
Polop, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 17 444 m²
Wir bieten ein Baugrundstück von 17,444 Quadratmetern in der Stadt Polop. Das Grundstück, nu…
$275,090
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