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64 immobilienobjekte total found
Hotel 12 000 m² in Alicante, Spanien
Hotel 12 000 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 101
Anzahl der Badezimmer 101
Fläche 12 000 m²
The international airport of Alicante is located at 25 km and the tram station at 300 meters…
$12,30M
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Hotel in Javea, Spanien
Hotel
Javea, Spanien
Seltene Hotelaktivitäten auf der ersten Linie des MeeresJavea, Costa Blanca, SpanienEine Inv…
$15,94M
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Hotel 2 002 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 002 m²
Das Hotel steht zum Verkauf mit einer Lizenz für Hotelaktivitäten und 5 Geschäftsräumen. Das…
$17,36M
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TekceTekce
Hotel 852 m² in Spanien
Hotel 852 m²
Spanien
Fläche 852 m²
Boutique Hotel 3* mit einem Betreiber im Herzen von Cadiz, das jährlich mehr als 1,5 Million…
$5,27M
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3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000 in Costa Brava, Spanien
3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000
Costa Brava, Spanien
Etagenzahl 4
3★ Hotel zum Verkauf an der Costa Brava Küste – €3,200.000• Lage: an der Costa Brava Küste g…
$3,75M
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Hotel in Calp, Spanien
Hotel
Calp, Spanien
Neues Hotel zum Verkauf - Benidorm, Zentrum und SträndeEine seltene Investitionsmöglichkeit …
$3,03M
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Hotel 13 200 m² in La Orotava, Spanien
Hotel 13 200 m²
La Orotava, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 13 200 m²
Ein Komplex von drei Häusern mit einer Traubenplantage mit einer Fläche von 13200 m2 steht z…
Preis auf Anfrage
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Hotel 100 000 m² in Balearische Inseln, Spanien
Hotel 100 000 m²
Balearische Inseln, Spanien
Fläche 100 000 m²
Der Club Cala Pada Hotelkomplex befindet sich an der Ostküste von Ibiza, in der malerischen …
$115,45M
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Hotel 606 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 606 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 606 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Gebäude für ein Hotel in den Vororten von Barcelona.Umwelt:vie…
$1,01M
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4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol in Marbella, Spanien
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Spanien
Zimmer 24
Fläche 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Hotel 2 914 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 914 m²
Hotel 4* im beliebten Ferienort Sitges, nur 40 km vom Zentrum von Barcelona entfernt.Umwelt:…
$37,04M
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Hotel 15 000 m² in Balearische Inseln, Spanien
Hotel 15 000 m²
Balearische Inseln, Spanien
Fläche 15 000 m²
Zum Verkauf Luxushotel 5 * weltberühmte Hotelkette auf der Insel Mallorca.Ort:einzigartige L…
$103,90M
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Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000 in Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000
Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Hostel zum Verkauf in Alicante – €2,000,000• Lage: nur 1,5 km vom Strand, 3 km vom Flughafen…
$2,34M
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Hotel 30 m² in Alicante, Spanien
Hotel 30 m²
Alicante, Spanien
Fläche 30 m²
Castellon Plaza Das Hotel ist ein modernes Boutique-Hotel mit 30 Designer-Zimmern mit Panora…
$166,215
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Hotel Invest
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Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel in Katalonien, Spanien
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonien, Spanien
Fläche 16 155 m²
Einzigartige und außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit — 5 ★ Spa Hotel zum Verkauf bei 30…
$35,74M
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Hotel 4 957 m² in Balearische Inseln, Spanien
Hotel 4 957 m²
Balearische Inseln, Spanien
Fläche 4 957 m²
Hotel 4* ist zu verkaufen, befindet sich im historischen Teil von Palma de Mallorca, der Hau…
$72,73M
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Hotel 475 m² in Barcelona, Spanien
Hotel 475 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 475 m²
Boutique-Hotel zum Verkauf im Zentrum von Sitges. Umwelt:Stadtplatzeine große Auswahl an Hot…
$1,85M
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Hotel 9 800 m² in Balearische Inseln, Spanien
Hotel 9 800 m²
Balearische Inseln, Spanien
Fläche 9 800 m²
Zum Verkauf Hotel 3* ohne Betreiber in der Küstenzone der Insel Mallorca.Ort:Das Hotel liegt…
$30,02M
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Hotel in Platja dAro, Spanien
Hotel
Platja dAro, Spanien
Etagenzahl 2
$8,00M
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Immobilienagentur
Scat Realty
Sprachen
Русский, Español
Hotel 529 m² in Valencia, Spanien
Hotel 529 m²
Valencia, Spanien
Fläche 529 m²
Valencia (Spanien) | Bereit Aparthotel in ausgezeichneter Lage in der Nähe der Universitäten…
$3,42M
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 in Alicante, Spanien
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Spanien
Fläche 767 m²
Investitionsmöglichkeit: Verkauf eines Resort-Komplexes in Alicante, Spanien – €1,850.000Ein…
$2,17M
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Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain in Costa Brava, Spanien
Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain
Costa Brava, Spanien
Zimmer 111
Fläche 5 000 m²
Verkauf — Luxuriöse 4★ Hotel an der Costa Brava Küste, Spanien — 16,65 Mio. €Schlüsselmerkma…
$19,51M
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Hotel 4 992 m² in Katalonien, Spanien
Hotel 4 992 m²
Katalonien, Spanien
Fläche 4 992 m²
Zum Verkauf steht ein 4* Hotel mit einem Betreiber in der beliebtesten Touristenstadt der Co…
$19,27M
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Hotel 529 m² in Valencia, Spanien
Hotel 529 m²
Valencia, Spanien
Fläche 529 m²
Valencia (Spanien) | Bereit Aparthotel in ausgezeichneter Lage in der Nähe der Universitäten…
$3,43M
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Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 in Benidorm, Spanien
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Spanien
Verkauf von 2★ Hotel in Benidorm Altstadt – €4,600,000• Lage: Das Hotel befindet sich im Sta…
$5,39M
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Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain in el Masnou, Spanien
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Spanien
Zimmer 65
Fläche 6 500 m²
Verkauf eines ausgezeichneten 4-Sterne-Hotels am Meer in Katalonien, Spanien — € 12,000,000,…
$14,06M
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Hotel 3 240 m² in Alicante, Spanien
Hotel 3 240 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 50
Fläche 3 240 m²
Hotel von 3 Sternen in in zweiter Klasse gelegenem Alicante, línea des Strands, in NUR ETWA …
$3,15M
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Hotel 5 000 m² in Benetusser, Spanien
Hotel 5 000 m²
Benetusser, Spanien
Schlafräume 78
Anzahl der Badezimmer 78
Fläche 5 000 m²
Hotel sells in assets of 4 stars with a 5000 square meters surface close to Valencia Capital…
$13,00M
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Hotel 6 900 m² in Collado Villalba, Spanien
Hotel 6 900 m²
Collado Villalba, Spanien
Schlafräume 100
Anzahl der Badezimmer 100
Fläche 6 900 m²
Unterbracht ordnet er etwa 100 Zimmern in der Straße Coruña beim Nationalen Park der Säge de…
$11,00M
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Hotel in Madrid, Spanien
Hotel
Madrid, Spanien
Zimmer 134
$101,79M
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