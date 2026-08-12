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Häuser am Meer in Spanien

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Torrevieja
948
Barcelona
16
Marbella
1040
Valencia
5
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365 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
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Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,98M
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Villa 6 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 6 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 505 m²
Etagenzahl 2
Villen im Bau mit Meerblick und Hoher Qualität in Begehrter Community in Fuengirola Dieses h…
$3,42M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Häuser mit Malerischer Aussicht in der Natürlichen Umgebung von Mijas Das Proje…
$1,11M
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Villa 7 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 7 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 259 m²
Moderne Villen inmitten der Natur in Benahavís Benahavís ist einer der begehrtesten Orte an …
$13,03M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse Villa mit großem Infinity-Pool und atemberaubendem Meerblick, umgeben von Natur …
$1,15M
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Haus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Haus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 341 m²
Etagenzahl 3
Nachhaltige Villen am Golf mit malerischem Meerblick in Estepona Dieses neue Projekt befinde…
$1,79M
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern am Meer an den Stränden von Orihuela. Große Luxusvilla mit 4 …
$1,03M
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Luxusvilla mit Infinity-Pool, großzügigen Terrassen und traumhaftem Meerblick i…
$2,78M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
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Herrenhaus 18 zimmer in Benahavis, Spanien
Herrenhaus 18 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 18
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 269 m²
Etagenzahl 3
Meerblick-Mansion mit Tourismuslizenz und Ausgezeichneter Lage in Benahavis Die Mansion lieg…
$16,33M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
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Haus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Haus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 264 m²
Wunderbare Villa mit privatem Pool und atemberaubendem Meerblick, gelegen in einem Premium-G…
$1,98M
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Reihenhaus 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Neue Stadthäuser in begehrter Strandlage in Almuñecar Dieses neue Projekt befindet sich in d…
$489,545
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Beeindruckender Aussicht in San Pedro del Pinatar Costa Ca…
$410,270
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Villa 6 zimmer in Ojen, Spanien
Villa 6 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 917 m²
Etagenzahl 3
Villen mit privaten Pools in einem Reich Ausgestatteten Komplex in Ojen Ojen ist ein naturbe…
$5,50M
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Geräumiges renoviertes 3-Schlafzimmer-Stadthaus mit Meerblick in der Nähe von La Mata . Gerä…
$406,802
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Häuser mit Meerblick in einem Resort-ähnlichen Projekt in Manilva, Málaga Manilva genießt ei…
$467,947
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Superior-Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum, Spa und herrlich…
$1,45M
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Villa 4 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 4 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 631 m²
Spektakuläre Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strand…
$2,47M
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Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 633 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Fitnessstudio, Kinoraum, Spa un…
$3,91M
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Villa 7 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 7 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 506 m²
Luxuriöse freistehende Villa mit 6 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Alicante,…
$4,95M
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Reihenhaus 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Etagenzahl 4
Stadthäuser in einem Gut Gestalteten Wohnkomplex mit Meerblick in Fuengirola Die Stadthäuser…
$1,38M
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Villa 6 zimmer in Polop, Spanien
Villa 6 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Luxuriöse moderne Villa mit geräumigen Zimmern, privatem Pool, wunderschöner Terrasse und he…
$636,570
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 329 m²
Elite-Villa mit großzügigem Wohnbereich, Pool, großartigem Meerblick und großem Keller, gele…
$3,49M
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Villa 6 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 6 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Villen in einer exklusiven Enklave in Finestrat an der Costa Blanca Diese Villen b…
$3,35M
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Eigenschaftstypen in Spanien

villen
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