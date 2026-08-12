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116 immobilienobjekte total found
Geschäft 77 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 77 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 77 m²
Geschäftsräume mit einem Mieter im nächsten Vorort von Barcelona: Santa Coloma de Gramenet s…
$682,866
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Geschäft 2 708 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 2 708 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 2 708 m²
Geschäftsräume zum Verkauf in der berühmten Küstenstadt Vilanova i la Geltrú, 50 km von Barc…
$8,10M
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Geschäft 365 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 365 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 365 m²
Es werden Geschäftsräume im Geschäftsbereich Barcelona verkauft. Umwelt: Eine Wohnzone …
$775,458
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TekceTekce
Geschäft 191 m² in Spanien
Geschäft 191 m²
Spanien
Fläche 191 m²
Zum Verkauf Räumlichkeiten mit einem zuverlässigen Mieter in Madrid. Umwelt:prestigeträchtig…
$1,11M
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Geschäft 212 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 212 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 212 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Umwelt:dicht besiedelte…
$509,256
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Geschäft 148 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 148 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 148 m²
Ein Geschäftshaus in Barcelona wird verkauft. Umwelt: aktive Handelszone; Entwickelte…
$364,581
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Geschäft 1 862 m² in Spanien
Geschäft 1 862 m²
Spanien
Fläche 1 862 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in Madrid. Umwelt:dichtes Wohngebiet;entwickelte I…
$6,22M
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Geschäft 975 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 975 m²
Madrid, Spanien
Fläche 975 m²
Eckzimmer mit Mieter zu verkaufen in einer der dicht besiedelten Gegenden von Madrid.Umwelt:…
$4,27M
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Geschäft 130 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 130 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 130 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in der Altstadt von Barcelona. Die A…
$1,97M
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Geschäft in Kanarische Inseln, Spanien
Geschäft
Kanarische Inseln, Spanien
LIDL Teneriffa ist eine einzigartige Investitionsmöglichkeit mit der Zahlung von 80% der Kos…
$5,71M
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Geschäft 575 m² in Spanien
Geschäft 575 m²
Spanien
Fläche 575 m²
Geschäftsräume mit einem Mieter in Madrid stehen zum Verkauf.Umgebung:Wohngebiet;entwickelte…
$1,27M
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Geschäft 211 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 211 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 211 m²
In dringenden Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter in Badalon.Umwelt:dichtes Wohngebiet;e…
$1,74M
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Geschäft 290 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 290 m²
Madrid, Spanien
Fläche 290 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Madrid.Umwe…
$1,41M
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Geschäft 561 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 561 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 561 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Barcelona. U…
$925,920
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Geschäft 518 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 518 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 518 m²
Zum Verkauf stehen viele 2 Geschäftsräume mit Mietern im zentralen Geschäftsviertel von Eixa…
$1,74M
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Geschäft 1 344 m² in Spanien
Geschäft 1 344 m²
Spanien
Fläche 1 344 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Netz Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid. Der…
$2,65M
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Geschäft 533 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 533 m²
Madrid, Spanien
Fläche 533 m²
Auf Verkauf Eckzimmer mit einem Mieter im historischen Zentrum von Madrid.Die Anlage verfügt…
$2,89M
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Geschäft 121 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 121 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 121 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:Parallel Avenue mit viele…
$277,776
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Geschäft 3 593 m² in Spanien
Geschäft 3 593 m²
Spanien
Fläche 3 593 m²
Geschäftsräume mit einem Mieter in den Vororten von Sevilla.Umwelt:dichtes Wohngebiet;mehrer…
$2,60M
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Geschäft 373 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 373 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 373 m²
Zum Verkauf steht ein Geschäftshaus mit einem zuverlässigen Mieter in einer touristischen Kü…
$601,848
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Geschäft 441 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 441 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 441 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume mit einem Mieter in einem angesehenen Wohngebiet von Barcelona. …
$717,588
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Geschäft 589 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 589 m²
Madrid, Spanien
Fläche 589 m²
Verkauf von Geschäftsräumen in den Vororten von Madrid. Die Immobilie hat eine einzigartige …
$1,77M
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Geschäft 72 m² in Spanien
Geschäft 72 m²
Spanien
Fläche 72 m²
Wohnung mit Mieter zum Verkauf im historischen Zentrum von Madrid. Die Anlage hat eine strat…
$912,031
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Geschäft 1 304 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 1 304 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 304 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem Wohngebiet von Barcelona.Umwelt:dichte Wohnentwicklun…
$1,42M
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Geschäft 260 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 260 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 260 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter in einem Wohngebiet von Barcelona.Umwelt:dichte …
$810,180
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Geschäft 630 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 630 m²
Madrid, Spanien
Fläche 630 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Madrid.Umwel…
$3,87M
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Geschäft 40 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 40 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 40 m²
Gewerberäume in einem privilegierten Bereich der Stadt.Umwelt:der Hauptbahnhof der Stadt - S…
$844,902
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Geschäft 328 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 328 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 328 m²
Geschäftsräume zum Verkauf in unmittelbarer Nähe der Straße mit dem höchsten Verkehr in Barc…
$2,64M
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Geschäft 4 161 m² in Spanien
Geschäft 4 161 m²
Spanien
Fläche 4 161 m²
Zum Verkauf ein Zimmer mit einem zuverlässigen Mieter in den Vororten von Almeria. Umwelt:di…
$3,86M
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Geschäft 85 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 85 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 85 m²
Gewerberäume sind in unmittelbarer Nähe der Straße mit der höchsten Passierbarkeit in Barcel…
$1,22M
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