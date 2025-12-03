  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Calp, Spanien

Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Calp, Spanien
von
$857,253
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Fläche 74–109 m²
2 Immobilienobjekte 2
Isea Views sind zwei 18-stöckige Türme in einer luxuriösen Wohnanlage. Der Komplex verfügt über einen Außenpool mit Schwimmbahn, Padel, Petanque, Tischtennis, Putting Green, Aussichtspunkt Salinen und Kinderspielplatz. Auch in einem der Türme gibt es eine Etage, in der sich ein Raum zum Ents…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Calp, Spanien
von
$514,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 17
Fläche 115–201 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Wohnkomplex INFINIUM III befindet sich im renommierten Stadtteil Saladar von Calpe, in der Nähe des berühmten Strandes Arenal Bol und des lebhaften Stadtzentrums. Diese außergewöhnliche Lage bietet den Bewohnern die Möglichkeit, alle Vorteile des Küstenlebens zu genießen, während der ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Wohnung 4 zimmer
201.0
1,02M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Calp, Spanien
von
$423,948
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Fläche 94–113 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Wohnanlage Lagune Homes befindet sich in Calpe, in unmittelbarer Nähe zum Naturreservat Las Salinas und nur wenige Gehminuten vom berühmten Strand La Fossa sowie 10 Gehminuten vom Strand Arenal entfernt. Zwei zehnstöckige Gebäude mit originaler Architektur bieten neue Zwei- und Dreizimme…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
94.0
433,831 – 488,496
Wohnung 3 zimmer
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Calp, Spanien
von
$345,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Entdecken Sie ein exklusives neues Projekt, das das Konzept des luxuriösen Wohnens an der Costa Blanca umspült. Im Herzen von Calpe gelegen, bietet dieser innovative Komplex die perfekte Kombination aus modernem Design, Nachhaltigkeit und Komfort, geschaffen für diejenigen, die einen außerge…
Immobilienagentur
EspanaTour
