  4. Wohnung in einem Neubau Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga

Fuengirola, Spanien
von
$671,020
;
23
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27938
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Stadt
    Fuengirola

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Schicke Wohnungen mit Geräumigen Terrassen in einer Abgeschlossenen Anlage in Fuengirola Malaga

Die Wohnungen befinden sich in der beliebten Wohngegend von Fuengirola in der Region Costa del Sol. Mit einem wunderbaren Klima, reichhaltigen sozialen Annehmlichkeiten, lebhafter Atmosphäre und natürlicher Schönheit zieht Fuengirola das ganze Jahr über Besucher an.

Die Wohnanlage hat eine erstklassige Lage in der Nähe von Fuengirola und Benalmadena. Die Gegend bietet alle idealen Bedingungen, um sich niederzulassen, und hat für Menschen jeden Alters etwas zu bieten. Die Gegend ist auch bei Investoren beliebt, die eine Ferienimmobilie an der Costa del Sol kaufen möchten. Die Wohnungen in Fuengirola Malaga, befinden sich in einer 5-minütigen Fahrstrecke vom Strand, einer 10-minütigen Fahrstrecke vom Stadtzentrum von Fuengirola, einer 15-minütigen Fahrstrecke vom internationalen Flughafen von Malaga und einer 20-minütigen Fahrstrecke vom Stadtzentrum von Marbella entfernt.

Die abgeschlossene Anlage bietet moderne Architektur in Verbindung mit einem geschmackvollen Design. Das Projekt legt großen Wert auf die Sicherheit und Privatsphäre der Bewohner. Die Anlage verfügt über einen wunderschön angelegten Garten, ein Fitnessstudio, einen Co-Working-Bereich, einen Außenpool, einen Sonnenliegebereich, ein Spa, einen beheizten Innenpool, eine Sauna, einen Whirlpool und ein türkisches Bad.

Die geräumigen Wohnungen in der Anlage befinden sich in verschiedenen 3-stöckigen Blöcken. Die Terrassen der Wohnungen bieten einen herrlichen Meerblick. Die Innenräume der Wohnungen sind mit Klimaanlagen, Fußbodenheizungssystemen in den Badezimmern, Smart-Home-Systemen und ausgestatteten Küchen ausgestattet. Die Wohnungen sind im Open-Space-Konzept gestaltet und bieten maximale Nutzflächen. Das Projekt bietet eine Mitgliedschaft im Concierge-Service für einen rundum komfortablen Lebensstil. Die Bewohner erhalten Wartungs-, Design-, Transfer-, Autovermietungs- und Eventmanagement-Dienstleistungen nach Bedarf.


AGP-00732

Standort auf der Karte

Fuengirola, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

