Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja

Torrevieja, Spanien
von
$324,915
;
17
ID: 27678
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Torrevieja

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja

Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, die atemberaubende Küste und den entspannten mediterranen Lebensstil. Die Bewohner profitieren von der guten Anbindung an lokale Geschäfte, lebhaften Restaurants und gepflegten Parks in der Umgebung.

Die Wohnungen sind ideal gelegen, nur 1 km von den Stränden La Mata und Los Locos, 0,4 km von Geschäften des täglichen Bedarfs wie Supermärkten und Apotheken, 2,5 km vom beliebten Einkaufszentrum Habaneras, nur 3 km vom Stadtzentrum von Torrevieja und ca. 13 km vom nächsten Golfplatz Las Colinas entfernt.5 km vom nächsten Golfplatz Las Colinas, 2,2 km vom malerischen Naturpark La Mata und nur 43,5 km vom Flughafen Alicante sowie 67,5 km vom internationalen Flughafen Murcia entfernt.

Diese bewachte Wohnanlage verfügt über weitläufige Grünflächen, einen Gemeinschaftspool mit einem eigenen Kinderbereich und eine Tiefgarage, die jedem Haus zugewiesen ist. Die niedrigen Gebäude sind auf Privatsphäre und Leben im Freien ausgelegt.

Die Wohnungen zum Verkauf in Torrevieja, Alicante, sind in zwei Grundrissen erhältlich und umfassen Einheiten im Erdgeschoss mit großen privaten Gärten und Einheiten im obersten Stockwerk mit privaten Dachterrassen. Jede Wohnung verfügt über 2 oder 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer und ist hochwertig ausgestattet. Zur Innenausstattung gehören eine voll ausgestattete Küche (ohne Geräte), eine Vorinstallation für eine Klimaanlage, Fußbodenheizung in den Badezimmern, elektrische Warmwasserbereiter und motorisierte Jalousien im Wohnzimmer. Die Badezimmer sind komplett ausgestattet und bezugsfertig.


ALC-01095

Standort auf der Karte

Torrevieja, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

