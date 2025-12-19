  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Rojales, Spanien

Wohnanlage Duly Lo Marabu Villas
Wohnanlage Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Spanien
von
$495,320
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 107–123 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Wohnanlage verfügt über einen Gemeinschaftspool mit Grünflächen, einen Wellnessbereich (Fitnessraum, Sauna, Whirlpool) und einen Kinderbereich. Eine ausgebaute Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar: Geschäfte, ein Einkaufszentrum, ein medizinisches Zentrum, Apotheken, Verwaltungsbüros, Ba…
Immobilienagentur
EspanaTour
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Rojales, Spanien
von
$343,136
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Rojales, Spanien
von
$343,136
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen in Quesada Ciudad Quesada ist eine lebendige und gut etablierte Stadt an der Costa Blanca, die für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, ihre internationale Atmosphäre und die Nähe zu wunderschönen Mittelmeerstränden bekannt ist. …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$373,181
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Rojales, Spanien
von
$373,181
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$290,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78–79 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage verfügt über einen Gemeinschaftspool mit Grünflächen, einen Wellnessbereich (Fitnessraum, Sauna, Whirlpool) und einen Kinderbereich. Eine ausgebaute Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar: Geschäfte, ein Einkaufszentrum, ein medizinisches Zentrum, Apotheken, Verwaltungsbüros, Ba…
Immobilienagentur
EspanaTour
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$377,171
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Rojales, Spanien
von
$377,171
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$484,095
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Rojales, Spanien
von
$484,095
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Rojales, Spanien
von
$321,394
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Rojales, Spanien
von
$321,394
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen in Quesada Ciudad Quesada ist eine lebendige und gut etablierte Stadt an der Costa Blanca, die für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, ihre internationale Atmosphäre und die Nähe zu wunderschönen Mittelmeerstränden bekannt ist. …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$336,687
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Rojales, Spanien
von
$336,687
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$413,164
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Rojales, Spanien
von
$413,164
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$486,445
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Rojales, Spanien
von
$486,445
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$357,877
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Rojales, Spanien
von
$357,877
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$363,764
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Rojales, Spanien
von
$363,764
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$425,684
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Rojales, Spanien
von
$425,684
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Moderne Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und eigenem Garten in Ciudad Quesada Diese Wohnungen befinden sich in der begehrten Stadt Ciudad Quesada und bieten eine Mischung aus Ruhe und Erreichbarkeit. Die Gegend ist bekannt für ihre lebendige Gemeinschaft, die malerische Umgebung und die …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Spanien
von
$406,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 94–137 m²
3 Immobilienobjekte 3
AREAbeach IV bietet 30 außergewöhnliche Häuser, jedes mit privatem Grundstück, Außenküchen und Swimmingpools. Jedes Detail wurde sorgfältig ausgewählt, um eine hochwertige Verarbeitung und eine Urbanisierung zu gewährleisten, die auf jeden Aspekt Ihres Wohlbefindens größte Rücksicht nimmt
Immobilienagentur
EspanaTour
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Euromarina Apartments
Wohnviertel Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$321,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 83–116 m²
4 Immobilienobjekte 4
Für diejenigen, die Privatsphäre oder eine Oase der Ruhe suchen, sind die luxuriösen Euromarina Apartments – ideale Option. Mit ihrer privilegierten Lage an der schönsten Küste Spaniens bieten diese Immobilien nicht nur ein Zuhause, sondern eine Einladung, das Leben in vollen Zügen zu genieß…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 90.0
348,281 – 368,217
Wohnung 3 zimmer
116.0
496,037
Immobilienagentur
EspanaTour
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 90.0
348,281 – 368,217
Wohnung 3 zimmer
116.0
496,037
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$435,468
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 131–205 m²
8 Immobilienobjekte 8
Euromarina präsentiert seine ausgewählte Sammlung von Luxusvillen an der Costa Blanca und Costa Cálida, architektonische Juwelen in den idyllischsten Ecken der Mittelmeerküste. Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit dem Rauschen der Wellen auf, nehmen mehr als 300 Tage im Jahr ein Sonnenbad u…
Immobilienagentur
EspanaTour
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
