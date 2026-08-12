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Chalets in Spanien

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Valencianische Gemeinschaft
32
Alicante
32
Region Murcia
18
la Marina Baixa
5
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62 immobilienobjekte total found
Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 304 m²
Wir präsentieren eine einzigartige und spezielle CASA im Zentrum von Muchamiel, neben der Ha…
$675,455
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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 659 m²
Wir haben diese exklusive Villa zum Verkauf in der Gegend von Los Girasol, hat ein Wohnzimme…
$854,637
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Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 313 m²
Entdecken Sie ein neues Lebenskonzept in einer privilegierten natürlichen Umgebung, mit dem …
$882,337
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DD CO DEDD CO DE
Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 454 m²
Entdecken Sie diese prächtige Villa in Mutxamel in der gleichen Urbanisation La Huerta. Es …
$906,116
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Chalet in Alicante, Spanien
Chalet
Alicante, Spanien
Fläche 417 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in Vistahermosa. Casamayor Real Estate präsentie…
$1,33M
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Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 229 m²
Entdecken Sie ein neues Lebenskonzept in einer privilegierten natürlichen Umgebung, mit dem …
$675,621
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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 649 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Sie mit dieser exklusiven Villa auf der Straße Rio Turia, i…
$1,29M
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 480 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen diese prächtige Villa zum Verkauf in Muchamiel, die 9…
$963,804
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Chalet 7 zimmer in Platja dAro, Spanien
Chalet 7 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
Etagenzahl 2
Two-story villa, typical Catalan style, with new fence, sliding door and independent entranc…
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 217 m²
Villa zu verkaufen in Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate präsentiert dieses großarti…
$376,320
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Chalet 5 zimmer in Santa Susanna, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Susanna, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Etagenzahl 2
SPEKTAKULÄR RENOVIERTES HAUS MIT MEERBLICK IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: IHRE OASE DER RUHE N…
$668,736
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Chalet 2 Schlafzimmer in Santa Pola, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
$282,377
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Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK UND KÜRZLICH IN LLORET DE MAR GEBAUT  Dieses spektaku…
$1,36M
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Chalet 3 Schlafzimmer in Polop, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 94 m²
$262,561
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Chalet 2 Schlafzimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
$207,968
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Chalet 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Villen mit Zimmern 3 Wunderbare neu erbaute Villen mit Zimmern 3, Badezimmern 2 oder 3, priv…
$267,416
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Chalet 4 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Chalet 4 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
$539,985
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Chalet 3 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
$376,503
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Chalet 6 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 6 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HAUS IN DER NÄHE DES MEERES IN CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein großes Gr…
$854,377
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Chalet 3 Schlafzimmer in Polop, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Villa in einer ruhigen und vertrauten Urbanisation, in der es einen Park gibt, in dem Sie Ze…
$247,432
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Chalet 3 Schlafzimmer in San Javier, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
San Javier, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
$321,018
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Chalet 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Warmes und helles Penthouse in der Gegend von Blinker, in der Nähe der Einkaufszentren und m…
$188,049
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Chalet 3 Schlafzimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
$275,937
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Chalet 2 Schlafzimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
$221,443
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Chalet 3 Schlafzimmer in Lorca, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Modernes Design, hervorragende Qualität der Chalet-Konstruktion bestehen aus 3 oder 4 Schlaf…
$266,525
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Chalet 2 Schlafzimmer in San Javier, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
San Javier, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
$223,425
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Chalet 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
$282,377
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Chalet 3 Schlafzimmer in San Fulgencio, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
San Fulgencio, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Das Chalet mit 3 Schlafzimmern Die neue Verstadterung vom Chalet mit 3 Schlafzimmern und 2 B…
$280,891
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Chalet 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
$247,204
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Chalet 5 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN TOSSA DE MAR  Fantastisches modernes Haus mit wund…
$2,73M
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Immobilienangaben in Spanien

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