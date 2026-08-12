Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus

Häuser in Spanien

;
Torrevieja
948
Barcelona
16
Marbella
1040
Valencia
5
Zeig mehr
15 933 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
TOP TOP
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Calahonda. 4 Bett · 3 Bad · 159 m2 gebaut. Präsentiert von…
$604,244
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Exklusive Promotion für den Verkauf neuer Villen in Polop, geschaffen, um den mediterranen L…
$888,496
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 6 Schlafzimmer in Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 869 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Madroñal. 6 Bett · 7 Bad · 869 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$8,09M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$362,741
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Estepona. 3 Bett · 2 Bad · 131 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in La Duquesa. 4 Bett · 4 Bad · 210 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Torre-Pacheco, Spanien
Bungalow
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Nieuwbouwwoningen en bungalows in het Santa Rosalia Lake and Life Resort Exclusieve woninge…
$401,694
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wir präsentieren eine außergewöhnliche Villa in einer der begehrtesten Gegenden von Finestra…
$797,531
Eine Anfrage stellen
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
In San Pedro del Pinatar gelegen, bieten diese Stadthäuser eine ausgezeichnete Option für di…
$437,039
Eine Anfrage stellen
Haus 6 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in Estepona. 6 Bett · 4 Bad · 400 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE…
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 322 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Mijas. 5 Bett · 4 Bad · 322 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE Pr…
$1,41M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 294 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in La Mairena. 3 Bett · 3 Bad · 294 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$658,778
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Casares Playa. 4 Bett · 4 Bad · 172 m2 gebaut. Präsentiert…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 4 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentie…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Rosario. 5 Bett · 5 Bad · 326 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$2,40M
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Haus 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Zum Verkauf Bungalow auf der obersten Etage von 120 m2, in einer ruhigen Gegend von Orihela …
$214,657
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diesen charmanten Bungalow in der renommierten Gegend von Los Frutales in Torr…
$313,907
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 327 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Los Pacos. 5 Bett · 3 Bad · 327 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Code 20260719141330Zum Verkauf eine moderne zweistöckige Villa in der neuen Wohnanlage Sierr…
$731,401
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Dmd consulting
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Villa 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$506,227
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Wir bieten ein gemütliches Stadthaus in der Gegend von Carrefour, Torrevieja, ein idealer Or…
$178,881
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 568 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Benahavís. 5 Bett · 6 Bad · 568 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$4,47M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$328,183
Eine Anfrage stellen
Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$427,662
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 402 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Tomillar. 4 Bett · 4 Bad · 402 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$844,360
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 3 Bett · 2 Bad · 170 m2…
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 178 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Marbella. 4 Bett · 4 Bad · 178 m2 gebaut. Präsentiert von …
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Torremolinos. 3 Bett · 1 Bad · 104 m2 gebaut. Präsentiert …
$404,545
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Spanien

villen
schlösser
cottages
mansions
chalets
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen