Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas

Mijas, Spanien
von
$736,945
14
ID: 27652
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Dorf
    Mijas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Exklusive Wohnungen für Komfort, Eleganz und ganzjähriges Leben im Freien in Mijas Golf Costa del Sol

Mijas Golf ist eine prestigeträchtige und gut etablierte Wohngegend an der Costa del Sol, bekannt für ihre beiden renommierten 18-Loch-Golfplätze: Los Lagos und Los Olivos. Umgeben von üppiger Landschaft und sanften Fairways bietet sie eine ruhige und dennoch gehobene Umgebung, nur wenige Minuten von den Stränden von Fuengirola und La Cala de Mijas entfernt. Mit guter Anbindung an Geschäfte, Restaurants und internationale Schulen verbindet Mijas Golf die Ruhe des Lebens am Golfplatz mit der Annehmlichkeit der nahe gelegenen Küstenstädte und ist daher sowohl bei Einwohnern als auch bei Urlaubern sehr beliebt.

Direkt an der ersten Reihe des renommierten Golfplatzes La Cala mit drei 18-Loch-Meisterschaftsplätzen gelegen, verkörpert diese moderne Enklave den zeitgenössischen mediterranen Stil. Die 48 Wohnungen sind mit großzügigen offenen Räumen und einladenden Gemeinschaftsbereichen gestaltet und bieten den Komfort und die Eleganz eines echten Zuhauses an der Costa del Sol. Nur 7 km entfernt lockt der wunderschöne Strand von La Cala de Mijas mit goldenem Sand, einer lebhaften Atmosphäre und ausgezeichneten Restaurants. Ob Sie sich für Sport, Freizeit oder kulturelle Erlebnisse interessieren, hier finden Sie alles in unmittelbarer Nähe. Der Flughafen Málaga ist etwa 35 km von der Anlage entfernt und gewährleistet eine gute Anbindung für lokale und internationale Reisen. La Cala de Mijas selbst ist nach wie vor eines der begehrtestesten Reiseziele an der Costa del Sol und bietet einen entspannten Lebensstil, ein reiches kulturelles Erbe und eine umfassende Auswahl an erstklassigen Annehmlichkeiten, die es zu einem idealen Ort zum Leben machen an.

Die Wohnungen in Mijas zum Verkauf befinden sich in einer gut gestalteten Anlage. Hier können die Bewohner den mediterranen Lebensstil in vollen Zügen genießen – sich entspannen, die malerische Umgebung genießen und jeden Tag inmitten der Natur verbringen. Jede Wohnung wurde mit den besten Materialien und Oberflächen ausgestattet und strahlt ein modernes, elegantes Ambiente aus. Ein charakteristisches Merkmal ist die nahtlose Verbindung von Innen- und Außenbereich, wo luxuriöse Innenräume zu großzügigen Terrassen führen, auf denen Sie das ganze Jahr über das milde Klima und die atemberaubende Aussicht genießen können. Die Anlage besteht aus vier nach Osten ausgerichteten Gebäuden mit einer Mischung aus Zwei- und Dreischlafzimmerwohnungen. Wellness und Freizeitgestaltung sind hier kein Problem. Ein gut ausgestatteter Fitnessraum mit inspirierender Aussicht unterstützt einen gesunden Lebensstil und ist sowohl für Indoor- als auch für Freiluft-Workouts konzipiert. Nach dem Training können sich die Bewohner im Spa mit Sauna und Hydromassagebereich entspannen oder in der geselligen Gastrobar relaxen. Für diejenigen, die remote arbeiten oder einen professionellen Raum benötigen, steht ein Businesscenter zur Verfügung – alles innerhalb der komfortablen Anlage. Es gibt zwei unterschiedliche Schwimmbäder: einen eleganten Endlos-Pool, umgeben von üppigem Grün und einem Solarium mit Meerblick, und einen Pool im Strandstil, umgeben von Natur, der sich perfekt zum Entspannen in der Sonne eignet. Inmitten Europas größtem Golfresort, La Cala Golf, bietet diese außergewöhnliche Anlage drei Meisterschaftsplätze, eine renommierte Golfakademie und spektakuläre Ausblicke in alle Richtungen an. Abseits des Grüns bietet die Anlage Tennis- und Padelplätze, Naturpfade, Parks und Zugang zum Mittelmeer.

Die Terrassen sind zum Golfplatz, zu den Bergen und zum Meer hin ausgerichtet und laden die Bewohner zu einem Leben im Einklang mit der Landschaft ein. Wachen Sie jeden Tag mit einer inspirierenden Aussicht auf: die gepflegten Fairways zu Ihren Füßen, die Berge am Horizont und das glitzernde Meer in der Ferne. Dank ihrer erstklassigen Lage direkt am Rande des Golfplatzes bietet jedes Gebäude ein außergewöhnliches Panoramaerlebnis. Wählen Sie die Residenz, die zu Ihrem Lebensstil passt, und genießen Sie das Leben inmitten der Natur von ihrer schönsten Seite. Diese vielseitig gestalteten Häuser eignen sich für Familien, Paare oder Einzelpersonen, die ein zweites Zuhause oder einen stilvollen Ort zum Leben und Arbeiten suchen. Die Innenräume zeichnen sich durch offene Grundrisse, hochwertige Materialien und Küchen aus, die nahtlos in die hellen Wohnbereiche übergehen. Große, doppelt verglaste Fenster öffnen sich zu weitläufigen Terrassen und schaffen einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereich mit durchgehend passenden Bodenbelägen. Komfort trifft auf Eleganz mit Ausstattungsmerkmalen wie Fußbodenheizung und durchdachten Details in jeder Ecke. Von jeder Terrasse aus hat man eine bemerkenswerte Aussicht – grüne Fairways, lebendige Landschaften und das ruhige Blau des Himmels und des Meeres. Ausgewählte Penthäuser und Einheiten im Erdgeschoss bieten die Möglichkeit eines privaten Pools, während Außenküchen zur Verfügung stehen, um das beneidenswerte Klima der Costa del Sol in vollen Zügen zu genießen. Die Residenzen verfügen über geräumige Schlafzimmer, elegante Badezimmer und anpassungsfähige Wohnbereiche, die alle mit Blick auf zeitgenössische Eleganz gestaltet wurden. Die Schlafzimmer sind ruhige Rückzugsorte, die mit viel Tageslicht durchflutet und großzügig geschnitten sind. Für Komfort und Nachhaltigkeit wurden die Wohnungen unter Berücksichtigung der Energieeffizienz entworfen – komplett mit vorinstallierten Hausautomationssystemen, Klimaanlage, Fußbodenheizung und wärmeisolierten Fenstern.


Standort auf der Karte

Mijas, Spanien
