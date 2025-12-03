  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Katalonien, Spanien

Sabadell, Spanien
von
$441,763
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen in Sabadell mit Pool und Parkplatz in einer ruhigen städtischen Umgebung Das Viertel Covadonga ist bekannt für seine ruhige städtische Umgebung und bietet gleichzeitig die Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schulen, Verkehrsmitteln und Grünflächen. Supermärkte, Gesc…
lHospitalet de Llobregat, Spanien
von
$573,310
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Moderne Wohnungen mit Balkonen und Terrassen in Santa Eulàlia Das Gebiet Hospitalet de Llobregat ist lebendig und gut erschlossen und bietet Parks, kulturelle Sehenswürdigkeiten, Sporteinrichtungen und viele Dienstleistungen wie Restaurants, Einkaufszentren und Gesundheitsversorgung. Es lieg…
Sabadell, Spanien
von
$318,346
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen in Sabadell mit Pool und Parkplatz in einer ruhigen städtischen Umgebung Das Viertel Covadonga ist bekannt für seine ruhige städtische Umgebung und bietet gleichzeitig die Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schulen, Verkehrsmitteln und Grünflächen. Supermärkte, Gesc…

Platja dAro, Spanien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
