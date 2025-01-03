  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. el Verger
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante

el Verger, Spanien
von
$542,702
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27676
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Dorf
    el Verger

Objekteigenschaften

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante

Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Strände der Costa Blanca und bietet einen idealen Rahmen für Entspannung und ganzjähriges Wohnen.

Von diesen Wohnungen zum Verkauf in Alicante aus erreichen die Bewohner innerhalb von 0,5 km Supermärkte, Restaurants und lokale Dienstleistungen. Die Sandstrände von Les Deveses sind nur 1,3 km entfernt. Ondara und das große Einkaufszentrum Portal de la Marina sind 5,1 km entfernt, während die kosmopolitische Stadt Dénia 10,5 km nordöstlich liegt. Der Golfclub La Sella liegt 12,7 km entfernt, Oliva Nova Golf 13,6 km nördlich. Die Flughäfen von Alicante und Valencia sind 104 km bzw. 111 km entfernt.

Die Wohnanlage wurde sorgfältig geplant, um eine harmonische Mischung aus Natur und modernem Wohnen zu schaffen. Die Bewohner genießen weitläufige Landschaftsgärten, einen erfrischenden Schwimmbad, einen voll ausgestatteten Fitnessraum, einen Whirlpool, eine Sauna, einen Arbeitsbereich und einen einladenden Social Club, alles in einer privaten und sicheren Umgebung.

Diese modernen Wohnungen sind mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern erhältlich und bieten jeweils großzügige Innenräume und große Terrassen, die sich ideal für das Leben im Freien eignen. Die Wohnungen sind mit Liebe zum Detail gestaltet und verfügen über eine hochwertige Ausstattung und offene Wohnbereiche, um maximalen Komfort und viel Tageslicht zu gewährleisten. Jede Einheit verfügt über einen oberirdischen Parkplatz und ist mit dem Aufzug von allen Etagen aus erreichbar.


ALC-01096

Standort auf der Karte

el Verger, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$290,324
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$570,956
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$282,535
Wohngebäude KASIA V
Torrevieja, Spanien
von
$389,523
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Marbella, Spanien
von
$706,337
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$542,702
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$606,273
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$818,174
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Renommierter Lage in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in Fuengirola, einem Touristenort, der zwischen den anderen berühmten Städten Benalmadena und Mijas liegt. Fuengirola bietet alle Annehmlichkeiten, einschließlich Bars, Sport…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Alle anzeigen Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Spanien
von
$260,822
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
BREEZE wurde entwickelt, um mit maximaler Funktionalität zu leben und das Mittelmeer zu überwachen. Es ist die neue private und geschlossene Gemeinde in einer sehr ruhigen Gegend mit einfacher Kommunikation und in der Nähe von Stränden, ( weniger als 8 km von der Cala of Finestrat ) und dem …
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen