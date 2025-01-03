Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante

Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante

Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Strände der Costa Blanca und bietet einen idealen Rahmen für Entspannung und ganzjähriges Wohnen.

Von diesen Wohnungen zum Verkauf in Alicante aus erreichen die Bewohner innerhalb von 0,5 km Supermärkte, Restaurants und lokale Dienstleistungen. Die Sandstrände von Les Deveses sind nur 1,3 km entfernt. Ondara und das große Einkaufszentrum Portal de la Marina sind 5,1 km entfernt, während die kosmopolitische Stadt Dénia 10,5 km nordöstlich liegt. Der Golfclub La Sella liegt 12,7 km entfernt, Oliva Nova Golf 13,6 km nördlich. Die Flughäfen von Alicante und Valencia sind 104 km bzw. 111 km entfernt.

Die Wohnanlage wurde sorgfältig geplant, um eine harmonische Mischung aus Natur und modernem Wohnen zu schaffen. Die Bewohner genießen weitläufige Landschaftsgärten, einen erfrischenden Schwimmbad, einen voll ausgestatteten Fitnessraum, einen Whirlpool, eine Sauna, einen Arbeitsbereich und einen einladenden Social Club, alles in einer privaten und sicheren Umgebung.

Diese modernen Wohnungen sind mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern erhältlich und bieten jeweils großzügige Innenräume und große Terrassen, die sich ideal für das Leben im Freien eignen. Die Wohnungen sind mit Liebe zum Detail gestaltet und verfügen über eine hochwertige Ausstattung und offene Wohnbereiche, um maximalen Komfort und viel Tageslicht zu gewährleisten. Jede Einheit verfügt über einen oberirdischen Parkplatz und ist mit dem Aufzug von allen Etagen aus erreichbar.

ALC-01096