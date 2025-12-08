  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Sabadell
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Sabadell, Spanien

Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Sabadell, Spanien
von
$441,763
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen in Sabadell mit Pool und Parkplatz in einer ruhigen städtischen Umgebung Das Viertel Covadonga ist bekannt für seine ruhige städtische Umgebung und bietet gleichzeitig die Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schulen, Verkehrsmitteln und Grünflächen. Supermärkte, Gesc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Sabadell, Spanien
von
$318,346
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen in Sabadell mit Pool und Parkplatz in einer ruhigen städtischen Umgebung Das Viertel Covadonga ist bekannt für seine ruhige städtische Umgebung und bietet gleichzeitig die Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schulen, Verkehrsmitteln und Grünflächen. Supermärkte, Gesc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
