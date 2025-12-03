  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Benidorm
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Benidorm, Spanien

Torrevieja
11
Marbella
14
Alicante
1
Malaga
9
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Alle anzeigen Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Benidorm, Spanien
von
$470,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Fläche 76–423 m²
6 Immobilienobjekte 6
Komplex  Sunset Sailors by TM liegt in einer privilegierten Gegend des Strandes Poniente, nur 50 Meter entfernt. Die Urbanisation bietet Apartments mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, beeindruckendem Meerblick und großen Terrassen, die es Ihnen ermöglichen, das einzigartige Gefühl des Segelns z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
76.0
576,890
Wohnung 2 zimmer
109.0
709,482 – 778,104
Wohnung 3 zimmer
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Alle anzeigen Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Benidorm, Spanien
von
$284,521
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 22
Fläche 56–59 m²
7 Immobilienobjekte 7
Neues Gebäude SLIM TOWER in Benidormm mit innovativem und avantgardistischem Architekturdesign.  Das Haus ist mit einer Klimaanlage mit Luftverteilung durch Kanäle sowie einer mechanischen Belüftungsanlage ausgestattet, die für saubere und gesunde Raumluft und die Einhaltung der technischen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
56.0 – 59.0
469,828 – 554,094
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Alle anzeigen Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Benidorm, Spanien
von
$435,197
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 24
Fläche 97–372 m²
5 Immobilienobjekte 5
Das Meer, das Golf und das Leben von Benidorm sind alle in Eagle Tower by TM. Vorzügliche Lage, neben dem Las Rejas Golf Club, nur 1 km vom Strand Poniente entfernt, mit hervorragenden Verbindungen zu den Autobahnen N-332 und AP7. Adler Tower by TM besteht aus einem Turm mit einer Vielzahl v…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
97.0 – 120.0
481,517 – 516,410
Wohnung 3 zimmer
117.0 – 325.0
544,324 – 930,468
Wohnung 4 zimmer
372.0
1,03M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
John TaylorJohn Taylor
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Alle anzeigen Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Benidorm, Spanien
von
$406,286
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 160–229 m²
4 Immobilienobjekte 4
Bungalo befindet sich im modernen Luz 2 Komplex - Balcón de Finestrat. Der Komplex verfügt über einen gemeinsamen Pool, ein Fitnessstudio und einen Ort, an dem sie Sport treiben, ohne das Gebiet des Komplexes zu verlassen
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen