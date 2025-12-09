  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Callosa de Segura, Spanien

Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Callosa de Segura, Spanien
von
$270,553
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 76–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Komplex befindet sich in Orihuela Costa – Dies ist ein malerisches Feriengebiet, Teil der spanischen Costa Blanca. Hier können Sie die ursprüngliche mediterrane Landschaft genießen – Täler, Bergkiefern- und Eichenwälder, Wiesen, reich an Düften verschiedener duftender Pflanzen. Die umlie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
76.0
302,623
Haus
87.0
407,260
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Callosa de Segura, Spanien
von
$276,572
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 75–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Wohnanlage Amanecer X besteht aus 108 Wohnungen mit großen Terrassen. 108 Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern. 8 Blöcke aufgeteilt in Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage und Penthäuser mit privater Solariumterrasse. Jedes mit seinem eigenen individuellen Aufzug
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 76.0
316,590 – 382,934
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Spanien
von
$239,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 75–77 m²
3 Immobilienobjekte 3
Apartments mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern Ein paar Meter von all unseren Diensten entfernt: Supermarkt, Restaurants, Pharmazie, Corte für Padl -Tennis, englisches Bowling, Golffeld ... Das Finish von höchster Qualität Eine große öffentliche Zone mit einem Pool
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 77.0
267,588 – 337,424
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
