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80 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 88 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 88 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 88 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter im zentralen Bereich von Barcelona.Umwelt:Wohnge…
$636,570
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Restaurant, Café 130 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 130 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 130 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:Wohngebiet des zentralen Bezi…
$925,920
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Restaurant, Café 379 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 379 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 379 m²
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Gewerbefläche mit einem Mieter in einer privilegierten G…
$1,22M
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TekceTekce
Restaurant, Café 80 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 80 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 80 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter in einem Wohngebiet von Barcelona.Umwelt:dich…
$381,942
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Restaurant, Café 581 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 581 m²
Madrid, Spanien
Fläche 581 m²
Im Verkauf kommerzielle Räumlichkeiten mit einem zuverlässigen Mieter in Madrid.Umwelt:dicht…
$6,18M
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Restaurant, Café 203 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 203 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 203 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:Plaza Catalan Glory ist einer …
$1,31M
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Restaurant, Café 425 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 425 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 425 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Umwelt:Gran Via de L…
$717,588
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Restaurant, Café 530 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 530 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 530 m²
Geschäftsräume zum Verkauf in Barcelona.Umwelt:Wohnbereich;entwickelte Infrastruktur des Woh…
$1,22M
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Restaurant, Café 178 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 178 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 178 m²
Geschäftsräume in Barcelona stehen zum Verkauf.Umgebung:Wohngebiet;entwickelte Infrastruktur…
$740,736
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Restaurant, Café 96 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 96 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 96 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten Bereich von Barcelona.Umw…
$607,635
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Restaurant, Café 153 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 153 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 153 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter im Herzen von Barcelona. Umwelt:Stadtrat Gebäude,…
$2,78M
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Restaurant, Café 165 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 165 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 165 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf im zentralen Wohngebiet von Barcelona.Umwelt:Wohngebiet mit en…
$960,641
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Restaurant, Café 105 m² in Spanien
Restaurant, Café 105 m²
Spanien
Fläche 105 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem prestigeträchtigen Gebiet von Madrid.Umwe…
$688,653
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Restaurant, Café 360 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 360 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 360 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Die Immobilie hat eine …
$3,30M
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Restaurant, Café 75 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 75 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 75 m²
Geschäftsräume mit einem Mieter in Barcelona stehen zum Verkauf.Umgebung:aktives Gewerbegebi…
$659,718
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Restaurant, Café 162 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 162 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 162 m²
Auf Verkauf Räumlichkeiten mit einem Mieter auf dem "Goldenen Platz" von Barcelona, wo es di…
$1,04M
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Restaurant, Café 45 m² in Spanien
Restaurant, Café 45 m²
Spanien
Fläche 45 m²
Wohnung mit Mieter zum Verkauf im historischen Zentrum von Madrid. Die Anlage hat eine strat…
$833,328
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Restaurant, Café 100 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 100 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 100 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem der wichtigsten touristischen Gebiete von Barcelona.D…
$4,40M
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Restaurant, Café 150 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 150 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 150 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:Wohngebiet einer prestigeträ…
$462,960
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Restaurant, Café 400 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 400 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten Bereich von Barcelona.Umw…
$1,85M
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Restaurant, Café 295 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 295 m²
Madrid, Spanien
Fläche 295 m²
Zweistöckiges Grundstück zum Verkauf in einer angesehenen Gegend von Madrid.Umwelt: Nuevos M…
$4,27M
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Restaurant, Café 1 049 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 1 049 m²
Madrid, Spanien
Fläche 1 049 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid.Umwelt: …
$3,55M
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Restaurant, Café 194 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 194 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 194 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten Bereich von Barcelona.Umw…
$659,718
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Restaurant, Café 73 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 73 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 73 m²
Geschäftsräume mit einem Mieter im Herzen einer prestigeträchtigen Gegend von Barcelona.Umge…
$474,534
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Restaurant, Café 75 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 75 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 75 m²
Ein Mieter auf dem Goldenen Platz von Barcelona zu verkaufen - ein Ort mit den liquidesten G…
$1,04M
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Restaurant, Café 200 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 200 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 200 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter in Badalona, nur 8 km vom Zentrum von Barcelona …
$578,700
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Restaurant, Café 110 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 110 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Eck Gewerbefläche mit einem Mieter in den Vororten von Barcelona - die Stadt Mat…
$636,570
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Restaurant, Café 287 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 287 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 287 m²
Geschäftsräume zum Verkauf im zentralen Geschäftsviertel von Eixample.Umwelt:Enric Granados …
$1,03M
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Restaurant, Café 300 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 300 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 300 m²
Kommerziell zum Verkauf mit Mieter in Barcelona.Umwelt:Wohngebiet;Bereich mit hoher Geschäft…
$451,386
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Restaurant, Café 64 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 64 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 64 m²
Im Verkauf gewerbliche Räumlichkeiten mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von…
$520,830
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