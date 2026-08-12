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Mehrstöckige Wohnungen in Spanien

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7 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Dolores, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Charmante Wohnung im Erdgeschoss mit einem kleinen privaten Garten, Terrasse, Pool und Parkp…
$321,285
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 257 m²
Stockwerk 1/2
Einladende Wohnung im mittleren Stock mit großer Terrasse, Pool, Fitnessstudio und Spa mit P…
$655,236
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$293,162
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269,513
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269,731
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
SunPlace ist ein Bauträger, der aus der Unternehmensgruppe Residencial Playa Flamenca und Vi…
$321,516
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Blanes, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Stockwerk 2
GROSSE, KÜRZLICH GEBAUTE DUPLEX-WOHNUNG MIT 5 SCHLAFZIMMERN, POOL UND GROßER TERRASSE, IN BL…
$453,261
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Immobilienangaben in Spanien

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