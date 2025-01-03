Wohnung in einem Neubau Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt

Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa

Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Spanien. Bekannt für seine lebendigen und farbenfrohen Gebäude, bietet die Stadt eine charmante Mischung aus historischem Reichtum, kulturellen Traditionen und modernen Attraktionen an. Villajoyosa hat eine reiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Ursprünglich von den Phöniziern und später von den Römern besiedelt, hat die Stadt im Laufe der Jahrhunderte verschiedene kulturelle Einflüsse erfahren. Der Name der Stadt, der auf Valencianisch "fröhliche Stadt" bedeutet, spiegelt ihre angenehme Atmosphäre wider. Das historische Zentrum von Villajoyosa zeichnet sich durch seine engen, verwinkelten Gassen und bunt bemalten Häuser aus. Diese farbenfrohen Gebäude mit Blick auf das Mittelmeer sind eines der Wahrzeichen der Stadt. Die Stadt ist berühmt für ihr jährliches Fest der Mauren und Christen, das Ende Juli stattfindet. Dieses lebhafte Fest umfasst aufwändige Paraden, Scheinschlachten und verschiedene kulturelle Veranstaltungen, die an die Kämpfe zwischen Mauren und Christen während der Reconquista erinnern. Villajoyosa verfügt über mehrere schöne Strände, darunter Playa Centro, Playa El Paraiso und Playa Torres. Diese Strände sind bekannt für ihren feinen, goldenen Sand, ihr klares Wasser und ihre hervorragenden Einrichtungen, die sie bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt machen. Die Stadt ist von atemberaubenden Naturlandschaften umgeben, darunter Hügel und Berge, die zum Wandern und für Aktivitäten im Freien einladen. Die malerische Aussicht auf die Küste ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Besucher.

Die strategisch günstig gelegenen Wohnungen in Villajoyosa, Alicante, sind nur wenige Gehminuten vom Strand, 3 km vom Stadtzentrum von Villajoyosa und all seinen Annehmlichkeiten, 7 km vom malerischen 18-Loch-Golfplatz Puig Campana, 11 km vom Stadtzentrum Benidorms und nur 52 km vom Flughafen Alicante entfernt.

Die Anlage verfügt über einen großen Schwimmbad, üppige Gärten und optionale Parkplätze.

Im Inneren dieser modernen Wohnungen befinden sich je nach Modell zwei oder drei geräumige Doppelschlafzimmer mit Einbauschränken, zwei Badezimmer, von denen eines en-suite zum Hauptschlafzimmer ist, eine ausgestattete offene Küche mit Essbereich und ein geräumiger Wohnbereich mit großen Fenstern im französischen Stil, die viel natürliches Licht hereinlassen und auf die Sonnenterrasse/den Balkon führen.

ALC-00929