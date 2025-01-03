  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Marbella
  4. Wohnung in einem Neubau Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella

Wohnung in einem Neubau Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella

Marbella, Spanien
von
$853,490
;
21
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27595
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Stadt
    Marbella

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara

San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentrum, die breiten Alleen und die Nähe zum Meer schaffen eine entspannte Küstenatmosphäre, während die prestigeträchtigsten Ziele Marbellas dennoch in Reichweite sind. Mit einem ganzjährigen Gemeinschaftsgeist, einer ausgezeichneten Gastronomie und guten Verkehrsanbindungen bietet die Gegend einen idealen Lebensstil.

Von den Wohnungen zum Verkauf in Marbella Malaga aus sind die täglichen Annehmlichkeiten leicht zu erreichen: Der Strand ist weniger als 1 km entfernt, Puerto Banús liegt knapp 3 km entfernt, die Stadt Marbella ist etwa 9 km entfernt und der internationale Flughafen Málaga ist nur 48 km entfernt.

Das Äußere der Anlage ist so gestaltet, dass es das Wohlbefinden und die sozialen Kontakte fördert. Es verfügt über einen Panorama-Endlos-Pool auf dem Dach mit atemberaubender Aussicht, einen ruhigen Pool auf Gartenebene und mediterran gestaltete Gärten, die die Gemeinschaftsbereiche umrahmen. Jedes Detail, von den großzügigen Sonnenterrassen bis hin zu den eleganten Empfangs- und Concierge-Bereichen, unterstreicht Entspannung, Gemeinschaft und modernes Leben an der Küste.

Die Innenräume der Wohnungen zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales und raffiniertes Design aus. Großzügige offene Grundrisse, viel Tageslicht und eine nahtlose Integration zwischen Innen- und Außenbereichen schaffen eine frische und einladende Atmosphäre. Jede Wohnung ist sorgfältig geplant, um den Komfort zu maximieren, und kombiniert klare Linien mit eleganten Oberflächen für eine perfekte Balance zwischen Stil und Funktionalität.


AGP-01010

Standort auf der Karte

Marbella, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$1,18M
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Torrevieja, Spanien
von
$326,092
Wohngebäude Wohnungen mit Ozeanblick in Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Spanien
von
$467,360
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$329,624
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Fuengirola, Spanien
von
$847,604
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$853,490
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$587,437
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia
Wohngebäude Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia
Wohngebäude Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia
Wohngebäude Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia
Wohngebäude Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia
Wohngebäude Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Spanien
von
$573,310
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Moderne Wohnungen mit Balkonen und Terrassen in Santa Eulàlia Das Gebiet Hospitalet de Llobregat ist lebendig und gut erschlossen und bietet Parks, kulturelle Sehenswürdigkeiten, Sporteinrichtungen und viele Dienstleistungen wie Restaurants, Einkaufszentren und Gesundheitsversorgung. Es lieg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Malaga, Spanien
von
$368,472
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Exklusive Wohnungen mit Dachterrasse und Pool im historischen Zentrum von Málaga Das historische Zentrum von Málaga ist eine der lebendigsten Gegenden Südspaniens, wo Tradition und modernes Leben nahtlos ineinander übergehen. Hier münden enge Gassen mit charmanten Cafés, authentischen Tapas-…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen