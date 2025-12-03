  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Los Alcazares, Spanien

Wohnanlage Costa Serena ApartmentsVillas
Los Alcazares, Spanien
von
$370,155
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 85–112 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Bewohner können den Gemeinschaftspool und die angelegten Gärten für Entspannung und Entspannung genießen. Private Gärten, mit Kunstrasen verziert, ergänzen jede Villa harmonisch.Für Ihren Komfort gibt es einen Tiefgaragenplatz mit einer Vorinstallation zum Laden von Elektrofahrzeugen sow…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
85.0 – 101.0
372,187 – 407,080
Haus
103.0 – 112.0
498,964 – 568,749
