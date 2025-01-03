  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Casares
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga

Wohnung in einem Neubau Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga

Casares, Spanien
von
$847,604
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27648
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Dorf
    Casares

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Neue Wohnimmobilien mit Solariums und Terrassen in Casares Costa

Casares Costa ist eine charmante Küstenregion in der Gemeinde Casares, die andalusische Tradition mit mediterranem Lebensstil verbindet. Die Region ist bekannt für ihre Sandstrände, ihre ruhige Atmosphäre und ihre natürliche Schönheit und bietet eine ideale Balance zwischen Entspannung und Erreichbarkeit. Hier finden Sie Strandclubs, Restaurants und malerische Wanderwege, während der ruhige Wohncharakter erhalten bleibt. Mehrere renommierte Golfplätze befinden sich ebenfalls in der Nähe und bieten ideale Bedingungen für Freizeit und Investitionen an.

Diese exklusiven Immobilien zum Verkauf in Málaga befinden sich in einem gut angebundenen und ruhigen Teil von Casares Costa. Sie sind 13 km vom luxuriösen Yachthafen von Sotogrande, 15 km von der malerischen Stadt Estepona und 38 km von Marbella entfernt, einem Zentrum für gehobene Gastronomie, Shopping und Nachtleben.

Die Anlage bietet eine Vielzahl von Gemeinschaftseinrichtungen wie Schwimmbäder im Freien, einen voll ausgestatteten Fitnessraum, eine traditionelle Sauna und ein Hammam, Gemeinschaftsräume und sogar einen Golfsimulator. Es ist eine ausgezeichnete Option für komfortables Wohnen und langfristigen Wert.

Diese neue Wohnanlage besteht aus 99 modernen Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über private Gärten, während die Penthäuser großzügige Sonnenterrassen und einen Panoramablick auf das Meer bieten. Jede Einheit verfügt über große Terrassen, die für das Leben im Freien konzipiert sind.


AGP-00995

Standort auf der Karte

Casares, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Mijas, Spanien
von
$465,005
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$570,956
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Spanien
von
$300,959
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$466,182
Wohnanlage Luz 2
Benidorm, Spanien
von
$406,286
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Casares, Spanien
von
$847,604
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$469,714
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Spanien
von
$300,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 67–89 m²
9 Immobilienobjekte 9
Das Gebäude besteht aus 12 Wohnungen. Gemeinschaftspool auf dem Dach des Gebäudes
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0 – 77.0
234,268 – 363,764
Wohnung 3 zimmer
78.0 – 89.0
328,447 – 457,942
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Alicante, Spanien
von
$338,345
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 73–114 m²
3 Immobilienobjekte 3
Halar besteht aus 47 modernen Apartments, die mit Nachhaltigkeit und einzigartigem Design konzipiert sind. Die Wohnungen sind mit inbegriffenem Parkplatz und Abstellraum verkauft.Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es einen Swimmingpool, gepflegte Gärten und einen Spielplatz. Zu den weiteren A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
73.0
367,884
Wohnung 3 zimmer
102.0
486,784
Wohnung 4 zimmer
114.0
542,114
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen