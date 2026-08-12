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Valencianische Gemeinschaft
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Alicante
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lAlacanti
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Valencia
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17 immobilienobjekte total found
Investition 1 400 m² in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Investition 1 400 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Anzahl der Badezimmer 58
Fläche 1 400 m²
Die Residenz verkauft für Studenten nur 300 m der Universitäten, von denen 58 Zimmer für Min…
$749,876
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CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES in el Castellar lOliveral, Spanien
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Spanien
Fläche 1 358 m²
EINHEITLICHE INVESTITIONEN IN SPANIEN: KREMATORIUM + 3 DIENSTLEISTUNGSSTELLENPreis: 2.300.00…
$2,68M
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Investition in Manises, Spanien
Investition
Manises, Spanien
Das Geriatric Center liegt nur 15 Minuten von der Hauptstadt und 20 Minuten vom internationa…
$1,40M
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TekceTekce
Investition 1 000 m² in Ayora, Spanien
Investition 1 000 m²
Ayora, Spanien
Fläche 1 000 m²
Fläche: 150 ha ( m ) Privathaus: 400 m2 ( WKLV selbst Einfamilienhaus für eingeladen ) Schl…
$889,852
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Investition 650 m² in Pamplona, Spanien
Investition 650 m²
Pamplona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 650 m²
Ökologisches Familienweingut zum Verkauf. Es hat eine bebaute Fläche von 650m2 und befindet …
$524,913
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Investition 5 000 m² in Leon, Spanien
Investition 5 000 m²
Leon, Spanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
5000 5000 5000 Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns
$6,55M
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Investition 641 m² in lEliana, Spanien
Investition 641 m²
lEliana, Spanien
Schlafräume 21
Fläche 641 m²
Club for men for sale in Alterne near Valencia capital
$499,917
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Investition in Alberic, Spanien
Investition
Alberic, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Tankstelle zu verkaufen. Es befindet sich in einer Stadt in Valencia. Der Jahresumsatz beträ…
$1,10M
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Investition in Lliria, Spanien
Investition
Lliria, Spanien
Es wird nicht unter heimischer Flagge registrierte Tankstelle, bei Valencia, jährliche Verkä…
$1,10M
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Investition 1 840 m² in Alicante, Spanien
Investition 1 840 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 840 m²
Sie werden Anteil von 20 Wohnungen in der Mitte des Alicante, mehr 20 Garagen alles Gemietet…
$1,75M
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Investition 16 000 m² in Alicante, Spanien
Investition 16 000 m²
Alicante, Spanien
Fläche 16 000 m²
Geriatrische Mitte in der Provinz Alicante, hat sich jetzt und nicht llegó ergossen; um …
$12,00M
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Investition 3 000 m² in Outeiro de Rei, Spanien
Investition 3 000 m²
Outeiro de Rei, Spanien
Fläche 3 000 m²
Geriátrico with capacity for 192 squares, more 50 of día, is managed for geriatrícos, with c…
$5,50M
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Investition 3 000 m² in Utiel, Spanien
Investition 3 000 m²
Utiel, Spanien
Fläche 3 000 m²
La empresa consta de 1 instalación fotovoltaica fija de 35 kW. La instalación está ubicada e…
$249,959
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Investition 6 900 m² in Collado Villalba, Spanien
Investition 6 900 m²
Collado Villalba, Spanien
Schlafräume 100
Anzahl der Badezimmer 100
Fläche 6 900 m²
Beim Nationalen Park unterbrachtes Hotel der Säge des Guadarrama ordnet etwa 100 Zimmern an …
$12,00M
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Investition 3 545 m² in Cullera, Spanien
Investition 3 545 m²
Cullera, Spanien
Fläche 3 545 m²
Residencia con la máxima capacidad de 477 personas y una superficie de 3545,35m2, 98 habitac…
$8,20M
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Dental clinic in the center of Barcelona in Barcelona, Spanien
Dental clinic in the center of Barcelona
Barcelona, Spanien
Fläche 330 m²
Geschäftsräume im Elite-Distrikt von Barcelona mit einem Mieter - eine Zahnklinik.GESAMTGEBI…
$758,546
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A supermarket in the elite zone, Barcelona in Barcelona, Spanien
A supermarket in the elite zone, Barcelona
Barcelona, Spanien
Fläche 298 m²
Gewerbeimmobilien mit Mieter - die beliebteste Supermarktkette in Katalonien, die sich auf d…
Preis auf Anfrage
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